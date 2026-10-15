Sheinbaum confirma que la CNDH inició investigación por represión de la policía en Jalisco

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal indicó que la investigación se puso en marcha a petición suya y abarcará distintos aspectos del operativo policial, entre ellos el uso de agua y gases para dispersar a los manifestantes, así como las detenciones de jóvenes que, de acuerdo con los señalamientos, habrían sido golpeados durante su aseguramiento.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ) inició una investigación sobre los presuntos abusos cometidos por elementos de la policía de Jalisco durante una manifestación ciudadana en la que se exigían mejoras en la calidad del agua, informó este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria no detalló cuándo podrían conocerse los primeros resultados de la investigación, por lo que el desarrollo de las indagatorias permitirá esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar las posibles responsabilidades que correspondan.

Sheinbaum explicó que la CNDH realizará las diligencias correspondientes mediante sus propios procedimientos, mientras que la Secretaría de Gobernación dará acompañamiento a las acciones relacionadas con el caso.

FEDERACIÓN REVISA PROYECTOS PARA ATENDER LA CRISIS HÍDRICA

Además de las indagatorias por la actuación policial, el Gobierno de México trabaja en la evaluación de propuestas para atender los problemas de calidad del agua que afectan a habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Sheinbaum detalló que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le presentó dos proyectos relacionados con esta problemática; sin embargo, solicitó una revisión técnica más amplia antes de definir una posible participación presupuestal de la Federación.

La presidenta señaló que espera contar con el análisis durante esta semana para establecer un diálogo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y determinar qué acciones podrían implementarse de manera coordinada.

La mandataria sostuvo que necesita conocer a detalle los planteamientos, su viabilidad técnica y los recursos necesarios antes de anunciar una decisión definitiva sobre las obras.

PROTESTA POR AGUA DE MALA CALIDAD DERIVÓ EN ENFRENTAMIENTOS

Los hechos que originaron la investigación ocurrieron el domingo 11 de octubre, cuando habitantes de Guadalajara y municipios aledaños marcharon desde las inmediaciones de la Glorieta de La Minerva hasta Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, para exigir soluciones al deterioro del agua que reciben en sus hogares.

Durante la movilización se registraron enfrentamientos entre manifestantes y elementos antimotines, quienes utilizaron chorros de agua a presión y gases para dispersar a los asistentes. Los reportes iniciales dieron cuenta de personas detenidas y lesionadas, incluidos integrantes de las corporaciones policiales.

La crisis del suministro ha generado inconformidad entre habitantes de distintas colonias de la zona metropolitana, quienes han denunciado problemas de color, olor y calidad del agua potable. Entre los factores señalados en reportes sobre la problemática figuran el deterioro de la infraestructura hidráulica, las deficiencias en el mantenimiento y las dificultades en los procesos de potabilización.

Tras las críticas por el operativo, Lemus reconoció públicamente que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustificadas, y aseguró que se investigaría a los policías involucrados.

Con la intervención de la CNDH y el acompañamiento de Gobernación, el caso abre dos frentes para las autoridades: esclarecer las denuncias sobre posibles violaciones a los derechos humanos y avanzar en soluciones que garanticen el acceso a agua de calidad para la población jalisciense.