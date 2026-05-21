Sheinbaum confirma que reunión con zar antidrogas de EU se pospone

La mandataria aclaró que el cambio en la agenda respondió a cuestiones menores y descartó cualquier señal de distanciamiento o tensión en la cooperación bilateral entre ambos países.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que fue reprogramada la reunión que tenía prevista para el próximo lunes con Sara Carter, funcionaria encargada de coordinar la estrategia antidrogas del gobierno estadounidense.

La mandataria mexicana sostuvo que la relación con Estados Unidos continúa desarrollándose bajo esquemas de coordinación permanentes, particularmente en áreas sensibles como el combate al tráfico de drogas, el intercambio de inteligencia y la atención a temas fronterizos.

Aunque evitó profundizar sobre las razones específicas del ajuste, insistió en que se trató de “asuntos pequeños”, minimizando cualquier interpretación relacionada con un posible desacuerdo diplomático o diferencias en materia de seguridad.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la visita de Carter no fue cancelada de manera definitiva, sino únicamente pospuesta, por lo que se prevé que el encuentro pueda reagendarse en próximas fechas.

En ese sentido, enfatizó que el gobierno mexicano mantiene abiertos los canales de comunicación con las distintas dependencias de seguridad estadounidenses.

Pese al aplazamiento de la reunión con Carter, Sheinbaum confirmó que este jueves sí sostendrá un encuentro de alto nivel con el senador y representante estadounidense Markwayne Mullin, quien participará en reuniones enfocadas al seguimiento de la agenda de seguridad entre ambas naciones.

La presidenta detalló que el funcionario estadounidense iniciará actividades con una reunión privada junto al gabinete de seguridad mexicano, integrado por autoridades encargadas de la defensa, seguridad pública, inteligencia y procuración de justicia.

Posteriormente, continuarán las mesas técnicas de trabajo entre equipos especializados de ambos gobiernos, con el objetivo de revisar avances, compartir información y fortalecer mecanismos de colaboración.

Sheinbaum señaló que uno de los principales intereses de su administración es preservar el entendimiento bilateral firmado recientemente con Estados Unidos, mediante el cual ambas partes acordaron reforzar acciones conjuntas para combatir el tráfico de drogas, particularmente de sustancias sintéticas, así como el tráfico de armas y las redes del crimen organizado transnacional.

La jefa del Ejecutivo federal resaltó que estos acuerdos han permitido mantener una cooperación “positiva” y con resultados favorables, al tiempo que insistió en la importancia de que exista coordinación respetando la soberanía de ambos países.

En reiteradas ocasiones, la presidenta ha defendido un modelo de cooperación basado en la colaboración institucional, sin subordinación y con responsabilidades compartidas.

El tema de seguridad se mantiene como uno de los principales ejes de la relación México–Estados Unidos, especialmente ante la presión del gobierno estadounidense por contener el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio norteamericano, así como por fortalecer la vigilancia fronteriza.

En ese contexto, Sheinbaum aseguró que el diálogo bilateral continúa avanzando y que los encuentros entre funcionarios de ambos países forman parte de una estrategia permanente de coordinación.