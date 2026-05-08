Sheinbaum critica reportaje sobre supuestos vínculos de hijos de López Obrador con el crimen organizado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo criticó este jueves un reportaje periodístico en el que se señala presuntamente a hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador de haber recibido dinero del crimen organizado y de mantener vínculos con grupos relacionados con Sinaloa. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la relación entre México y Estados Unidos y respondió que actualmente existe una buena relación bilateral, aunque acusó a sectores de oposición y comentaristas de buscar confrontaciones mediante señalamientos sin pruebas contra el gobierno federal y el movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

SHEINBAUM SEÑALA ‘INVENCIONES’ Y CRÍTICAS SIN PRUEBAS En su intervención, Sheinbaum afirmó que hay grupos políticos y mediáticos que buscan deteriorar la relación entre ambos países. “Hay quien quiere que no haya una buena relación aquí. (Lo) busca la oposición en México, los comentócratas”, expresó. SHEINBAUM ARREMETE CONTRA MEDIOS QUE DIFUNDEN INFORMACIÓN FALSA DEL GOBIERNO La presidenta sostuvo que en distintos espacios mediáticos se difunden versiones que, dijo, carecen de sustento y presentan información falsa sobre el funcionamiento interno del gobierno federal y del gabinete de seguridad. “Además de las mentiras que dicen porque dicen una cantidad de mentiras impresionantes, o sea, como parece como si estuvieran los conductores metidos en la reunión de seguridad grabando las conversaciones, el informante no tiene nada que ver con lo que ocurre en el gobierno”, declaró. También hizo referencia a versiones periodísticas relacionadas con supuestas diferencias dentro del área de comunicación social del gobierno federal. “Es como cuando inventaron que había un problema en el área de comunicación social del gobierno; ¿de dónde sacaron eso? Es lo mismo, ‘que en el gabinete de seguridad se discutió que la presidenta está muy tensa porque’... por favor, puras invenciones”, añadió.

CLAUDIA SHEINBAUM CUESTIONA REPORTAJE SOBRE HIJOS DE LÓPEZ OBRADOR La mandataria también mencionó un reportaje publicado recientemente por el diario El Universal, el cual, según dijo, hace acusaciones sin presentar fuentes claras sobre familiares del expresidente López Obrador. “Invenciones del presidente López Obrador. Ayer El Universal sacó unas cosas. La verdad, sin ninguna fuente de los hijos del presidente López Obrador. Bueno, ¿cuáles son sus fuentes?”, cuestionó. En ese contexto, Sheinbaum hizo referencia a señalamientos dirigidos hacia Andrés Manuel López Beltrán y afirmó que las acusaciones buscan generar tensiones políticas y diplomáticas. “Se le contestó a Andrés Manuel López Beltrán a Lorenzana como diciéndole: ‘Oye, que había recibido dinero de no sé qué grupo de la delincuencia organizada, bueno, por Dios’”, expresó. La presidenta aseguró que este tipo de publicaciones tendrían como propósito generar un conflicto entre México y Estados Unidos. “¿Todo para qué? Para buscar un enfrentamiento entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos”, afirmó. CLAUDIA SHEINBAUM SEÑALA PARTICIPACIÓN DE OPOSITORES EN MEDIOS ESTADOUNIDENSES Durante la conferencia, Sheinbaum también mencionó la participación de integrantes de la oposición mexicana en medios de comunicación estadounidenses, y cuestionó el objetivo de esas intervenciones. “O que desde Estados Unidos generen una condición de mala relación. Ahí van a hablar en Fox News; ayer estuvo Lilly Téllez, no sé en qué medio, en California. Primero diciendo mentiras y segundo, ¿qué busca? O sea, ¿para qué se va allá?”, comentó. La mandataria señaló que dirigentes y representantes de partidos opositores viajan a Estados Unidos para emitir críticas contra México, situación que, dijo, busca provocar confrontación política. “Porque no le habla a los ciudadanos mexicanos que están allá y que votan aquí. No le habla, no sé a quién en Estados Unidos. Los presidentes de los partidos políticos de oposición que van a Estados Unidos a hablar mal de México. ¿Qué buscan? Pues una confrontación”, sostuvo.

SHEINBAUM AFIRMA QUE MÉXICO MANTENDRÁ RELACIÓN BILATERAL CON EU Y DEFENDERÁ SOBERANÍA Sheinbaum reiteró que su administración mantendrá la cooperación y el diálogo con Estados Unidos, aunque insistió en que México defenderá su soberanía y rechazará cualquier tipo de intervención externa en asuntos internos. “Pero pues hemos tenido muy buena relación hasta ahora, ahora sí que qué necesidad, como diría el querido Juan Gabriel. Entonces son grupos que no quieren que haya una buena relación”, declaró. Finalmente, aseguró que el gobierno mexicano continuará exigiendo pruebas cuando existan acusaciones o investigaciones relacionadas con el país. “Nosotros siempre vamos a defender la soberanía, vamos a defender el derecho de México, vamos a defender el cumplimiento de la ley, vamos a solicitar pruebas cuando se presente una situación como la que vivimos, no queremos injerencia en los asuntos políticos de México porque no la debe haber”, dijo. “Pero eso no quiere decir que no busquemos siempre una buena relación por el bien de los mexicanos”, concluyó.

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