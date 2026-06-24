Sheinbaum plantea transición energética para el 2030... ‘va a aumentar la energía generada por renovables’

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que durante décadas el sistema eléctrico mexicano dependió de combustibles fósiles como petróleo, carbón, combustóleo y gas natural, lo que dejó una fuerte huella ambiental.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un hecho histórico el nuevo plan de expansión eléctrica presentado por la Secretaría de Energía y la CFE , al señalar que por primera vez la mayor parte del crecimiento energético del país estará basado en fuentes renovables.

En ese contexto, subrayó el cambio de rumbo que plantea su administración. “Por primera vez en la historia estamos planteando proyectos por 32 mil megawatts y el 70 por ciento de ellos serán renovables”, afirmó.

El objetivo, dijo, es que hacia el final del sexenio aumente de forma significativa la generación de electricidad limpia y disminuya la dependencia del gas natural.

MÁS RENOVABLES Y MENOS DEPENDENCIA DEL GAS NATURAL

Sheinbaum destacó que el plan energético busca transformar la matriz de generación eléctrica del país con un enfoque más sustentable. Tecnologías como la solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica tendrán un papel central en este proceso.

De acuerdo con la presidenta, este cambio no solo tiene un impacto ambiental, sino también estratégico. Reducir la importación de combustibles permitirá fortalecer la soberanía energética de México.

“Cuando dejemos el gobierno, si así lo decide el pueblo de México en 2030, incluso va a bajar el consumo de gas natural y va a aumentar la energía generada por renovables. Esto es algo histórico y único”, expresó.

El planteamiento se enmarca en una visión de largo plazo que busca estabilidad en el suministro eléctrico y menor exposición a los mercados internacionales de combustibles.

HIDRÓGENO VERDE Y ALMACENAMIENTO: LA APUESTA TECNOLÓGICA

Uno de los proyectos más destacados dentro del plan es el sistema de hidrógeno verde que desarrollará la CFE en Baja California Sur.

Este modelo permitirá utilizar energía solar para producir hidrógeno, almacenarlo y después convertirlo nuevamente en electricidad cuando sea necesario, una tecnología considerada clave para el futuro energético.

“Es un proyecto de cero emisiones y muy innovador. Muy pocos países en el mundo tienen proyectos de este tipo”, señaló la mandataria.

Además, todas las nuevas plantas fotovoltaicas incluirán sistemas de almacenamiento con baterías, lo que permitirá conservar energía durante varias horas y mejorar la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

CFE IMPULSA PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN TODO EL PAÍS

La directora de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, explicó que el crecimiento de la demanda eléctrica en México obliga a ampliar la capacidad de generación con proyectos distribuidos en distintas regiones del país.

Mientras el norte y noroeste concentrarán la energía solar, el Istmo de Tehuantepec y las zonas costeras impulsarán la energía eólica. Estados como Baja California, Jalisco, Puebla y Michoacán aprovecharán su potencial geotérmico.

Entre los proyectos estratégicos destaca el sistema Oasis, ubicado en Mulegé, Baja California Sur. Este combina energía solar, baterías e hidrógeno verde, con capacidad para abastecer a cerca de 40 mil hogares y reducir más de 94 mil toneladas de emisiones de CO₂.

También se encuentra la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco, en Sonora, que será la más grande de América. Al finalizar su construcción alcanzará mil megawatts de generación solar y 246 megawatts de almacenamiento, con una inversión superior a los mil 400 millones de dólares.

UN PLAN QUE APUESTA POR CRECIMIENTO Y MENOS EMISIONES

El programa energético contempla la incorporación de 32 mil megawatts hacia 2030, de los cuales el 70% provendrá de fuentes renovables. Además, busca reducir la dependencia del gas natural y modernizar la infraestructura eléctrica del país.

La estrategia incluye también la construcción de 50 centrales fotovoltaicas adicionales, con una capacidad conjunta de 7 mil 859 megawatts, así como nuevos proyectos en proceso de autorización.