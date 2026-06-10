Sheinbaum destaca baja de la inflación y asegura que hay confianza en México

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que diversos indicadores económicos muestran estabilidad y fortaleza, elementos que, según afirmó, han contribuido a mantener un entorno favorable para la inversión y el crecimiento económico.

La economía mexicana volvió a registrar una señal positiva con la reducción de la inflación anual a 3.94 por ciento , un nivel que la coloca nuevamente por debajo de la barrera del 4 por ciento. El dato fue destacado por la presidenta Claudia Sheinbaum , quien aseguró que el resultado refleja la confianza que existe en el país por parte de inversionistas nacionales y extranjeros.

La reducción de la inflación ocurre en un contexto en el que los precios de diversos productos básicos han mostrado fluctuaciones importantes durante los últimos meses, especialmente alimentos y energéticos que tienen un impacto directo en la economía de las familias mexicanas.

LA INFLACIÓN REGRESA A NIVELES MENORES A 4 POR CIENTO

Para el Gobierno federal, el indicador de 3.94 por ciento representa una señal de estabilidad económica y un avance en los esfuerzos por contener el incremento de precios.

La presidenta explicó que este resultado no es producto de un solo factor, sino de una estrategia integral que incluye acuerdos con sectores productivos, control de costos energéticos y medidas orientadas a proteger el poder adquisitivo de la población.

“Estamos abajo de 4 por ciento, 3.94, disminuye la inflación y es resultado del trabajo permanente que hemos estado haciendo”, afirmó Sheinbaum.

La inflación es uno de los indicadores más observados por analistas económicos debido a que refleja el comportamiento de los precios de bienes y servicios que consumen diariamente millones de personas.

Cuando este indicador disminuye, significa que los precios continúan aumentando, pero a un ritmo más moderado que en periodos anteriores.

LA CONFIANZA DE LOS INVERSIONISTAS, CLAVE SEGÚN SHEINBAUM

Uno de los puntos centrales del mensaje presidencial fue la relación entre la estabilidad económica y la confianza de los inversionistas.

Sheinbaum señaló que el comportamiento del peso mexicano frente al dólar es una muestra de la percepción positiva que existe sobre la economía nacional.

“Si no hubiera confianza en México, el peso no estaría bien”, expresó la mandataria.

La presidenta sostuvo que la llegada constante de inversiones, así como los proyectos anunciados recientemente por empresas nacionales e internacionales, contribuyen a generar un entorno de mayor certidumbre para el desarrollo económico.

En este contexto, destacó que el país mantiene condiciones favorables para atraer capital en sectores estratégicos como infraestructura, energía, tecnología y manufactura.

LAS MEDIDAS PARA CONTENER LOS PRECIOS

De acuerdo con la mandataria, uno de los factores que ayudaron a reducir las presiones inflacionarias fueron los acuerdos alcanzados con distintos sectores productivos.

Entre las acciones mencionó los convenios establecidos con empresarios gasolineros para evitar incrementos abruptos en los precios de la gasolina y el diésel, dos insumos que influyen directamente en los costos de transporte y distribución.

Asimismo, destacó los trabajos realizados con productores agrícolas y centrales de abasto para estabilizar el precio del jitomate, uno de los alimentos que registró aumentos importantes en meses recientes.

Estas medidas, explicó, forman parte de una estrategia orientada a evitar que las variaciones en algunos productos terminen impactando de forma significativa el costo de vida de los consumidores.

EL PLAN MÉXICO Y LA NUEVA OFICINA DE INVERSIONES

La presidenta también vinculó la reducción de la inflación con las acciones destinadas a fortalecer la confianza empresarial.

Entre ellas destacó la reciente creación de la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, una instancia que tendrá como objetivo agilizar la autorización de proyectos estratégicos y reducir los tiempos de respuesta para nuevas inversiones.

La medida forma parte del denominado Plan México, una estrategia impulsada por el Gobierno federal para incrementar la competitividad del país y aprovechar oportunidades derivadas de la relocalización de empresas.

Según Sheinbaum, este esquema ofrece mayor certeza jurídica y administrativa a inversionistas interesados en desarrollar proyectos productivos dentro del territorio nacional.

EXPECTATIVAS POSITIVAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

La mandataria aseguró que los próximos meses podrían representar una etapa de crecimiento importante para la economía mexicana.

De acuerdo con sus declaraciones, durante la segunda mitad de 2026 se espera un incremento significativo en la inversión pública y mixta, particularmente en sectores relacionados con infraestructura, transporte y energía.

“Este segundo semestre que viene va a ser muy bueno”, afirmó.

Las autoridades consideran que estos proyectos contribuirán a impulsar la actividad económica, generar empleos y fortalecer cadenas productivas en distintas regiones del país.

La combinación de inversión pública, participación privada y estabilidad de precios forma parte de la estrategia gubernamental para mantener el crecimiento económico durante los próximos meses.