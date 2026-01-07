Sheinbaum evade revelar cifras del petróleo que México envía a Cuba; Banxico rebela envíos millonarios

México
/ 7 enero 2026
    Sheinbaum evade revelar cifras del petróleo que México envía a Cuba; Banxico rebela envíos millonarios
    Ante los cuestionamientos por el incremento de crudo hacia la isla, el Gobierno Federal apela a la ayuda humanitaria y la tradición histórica, aunque México ya supera a Venezuela como principal proveedor. VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum minimiza el aumento de exportaciones de crudo a Cuba, mientras datos de Banxico revelan envíos por más de mil millones de dólares

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfrentó cuestionamientos directos sobre el notable incremento en las exportaciones de petróleo mexicano hacia Cuba. Durante su conferencia matutina, la mandataria optó por no ofrecer estadísticas exactas y aseguró que el flujo de hidrocarburos no representa una anomalía en la relación bilateral.

Según la titular del Ejecutivo, tras realizar una consulta con Pemex, no se detectaron volúmenes que excedan lo que se ha enviado históricamente a la isla. Sheinbaum enfatizó que no existe un “envío particular” extraordinario, intentando disipar las dudas sobre un posible cambio de estrategia energética hacia el Caribe.

Esta postura oficial busca normalizar una situación que ha generado debate en el sector energético. La narrativa gubernamental se centra en la continuidad de las políticas de administraciones pasadas, restando peso a las proyecciones que sugieren una intensificación en el apoyo logístico y de recursos hacia el gobierno cubano.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Ya está legislado’... Sheinbaum investiga lista de 30 casos de embarazo infantil en México

EL ARGUMENTO DE LA TRADICIÓN HISTÓRICA

La mandataria defendió que estas acciones son parte de una dinámica diplomática consolidada durante décadas. Recordó que el apoyo a Cuba ha trascendido colores partidistas, mencionando que incluso en el sexenio de Enrique Peña Nieto se tomaron medidas drásticas como la condonación de deuda externa para favorecer la estabilidad económica de la isla.

Sheinbaum justificó que los suministros actuales responden a una mezcla de compromisos contractuales y gestos de ayuda humanitaria. Para el Gobierno Federal, este respaldo es un componente esencial de la cooperación con el “pueblo cubano”, priorizando la solidaridad regional sobre las críticas por la falta de transparencia en los cobros.

A pesar de esta justificación, la falta de datos precisos por parte de Petróleos Mexicanos ha generado suspicacia. La presidenta admitió que la paraestatal no le entregó el dato exacto al momento de su declaración, lo que mantiene una brecha de información entre el discurso político y la operación técnica de la empresa.

MÉXICO SE CONVIERTE EN EL PRINCIPAL PROVEEDOR

Sin embargo, los datos de Banxico y consultoras internacionales como Kpler contradicen la versión de la normalidad. En los primeros 13 meses de la presente gestión, México exportó 17.04 millones de barriles de crudo a Cuba. Esta cifra representa una inversión de 1,091 millones de dólares, un monto que supera lo enviado en el inicio de los últimos tres sexenios combinados.

La relevancia de este movimiento es tal que el diario Financial Times reportó que México ya desplazó a Venezuela como el mayor aliado energético de la isla. Actualmente, el petróleo mexicano cubre el 44% de las importaciones cubanas, con un promedio diario de 28,915 barriles, dejando atrás el histórico predominio de Caracas en la región.

Este cambio de guardia en el suministro energético coloca a México en una posición delicada ante organismos internacionales. Mientras Venezuela reduce su capacidad de apoyo, la administración de Sheinbaum asume un rol protagónico que, según expertos, podría tener implicaciones en la relación comercial con los principales socios del T-MEC debido a las sanciones vigentes sobre Cuba.

TE PUEDE INTERESAR: Embarazo y maternidad infantil

DATOS CURIOSOS SOBRE LA RELACIÓN ENERGÉTICA

· México envía casi el doble de petróleo a Cuba de lo que enviaba hace apenas cinco años.

· Venezuela, antes líder absoluto, ahora solo aporta el 34% del crudo que consume la isla.

· El valor de lo enviado en este sexenio equivale a construir varias clínicas de alta especialidad en territorio mexicano.

· El buque “Sandino”, señalado por autoridades internacionales, ha sido clave en este puente marítimo.

Temas


Petróleo

Localizaciones


Cuba
México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Descarado Trump

Descarado Trump
true

Trump hace cambios en Venezuela para que todo siga igual
Indignación en Chiapas por el caso de Deysi “N”, niña de 10 años hospitalizada tras dar a luz. Conoce los detalles de salud y las leyes contra el abuso infantil.

A sus 10 años, niña dio a luz en Chiapas... se encuentra grave
Montenegro habría modificado legalmente su identidad de sexo para asumirse como mujer y solicitar la aplicación de la “perspectiva de género” ante un juez, con la intención de evitar el pago de la pensión alimentaria y revertir procedimientos legales en su contra.

Se viraliza caso de abogado que cambia de género para no pagar pensión, en la región Laguna
De acuerdo con la secretaria del Bienestar, el pago de enero se basa en la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

Pensión del Bienestar... ¿Qué apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 6 al 28 de enero, según el calendario?
El puente del 2 de febrero marcará el primer descanso largo del año para millones de personas en México.

Primer puente de 2026 en México: cuándo será el primer descanso oficial del año
Guerra. El adelanto muestra la destrucción de la escuela de los mutantes y anticipa una épica batalla entre universos.

Llegan los ‘X-Men’ de Fox a Marvel con el nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’
El álbum Panini acompañará un Mundial histórico organizado por tres países y con 48 selecciones.

¿Cuánto costará el álbum Panini del Mundial 2026 y cuántas láminas tendrá?