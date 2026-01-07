Sheinbaum evade revelar cifras del petróleo que México envía a Cuba; Banxico rebela envíos millonarios

Según la titular del Ejecutivo, tras realizar una consulta con Pemex , no se detectaron volúmenes que excedan lo que se ha enviado históricamente a la isla. Sheinbaum enfatizó que no existe un “envío particular” extraordinario, intentando disipar las dudas sobre un posible cambio de estrategia energética hacia el Caribe.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , enfrentó cuestionamientos directos sobre el notable incremento en las exportaciones de petróleo mexicano hacia Cuba . Durante su conferencia matutina, la mandataria optó por no ofrecer estadísticas exactas y aseguró que el flujo de hidrocarburos no representa una anomalía en la relación bilateral.

Esta postura oficial busca normalizar una situación que ha generado debate en el sector energético. La narrativa gubernamental se centra en la continuidad de las políticas de administraciones pasadas, restando peso a las proyecciones que sugieren una intensificación en el apoyo logístico y de recursos hacia el gobierno cubano.

EL ARGUMENTO DE LA TRADICIÓN HISTÓRICA

La mandataria defendió que estas acciones son parte de una dinámica diplomática consolidada durante décadas. Recordó que el apoyo a Cuba ha trascendido colores partidistas, mencionando que incluso en el sexenio de Enrique Peña Nieto se tomaron medidas drásticas como la condonación de deuda externa para favorecer la estabilidad económica de la isla.

Sheinbaum justificó que los suministros actuales responden a una mezcla de compromisos contractuales y gestos de ayuda humanitaria. Para el Gobierno Federal, este respaldo es un componente esencial de la cooperación con el “pueblo cubano”, priorizando la solidaridad regional sobre las críticas por la falta de transparencia en los cobros.

A pesar de esta justificación, la falta de datos precisos por parte de Petróleos Mexicanos ha generado suspicacia. La presidenta admitió que la paraestatal no le entregó el dato exacto al momento de su declaración, lo que mantiene una brecha de información entre el discurso político y la operación técnica de la empresa.

MÉXICO SE CONVIERTE EN EL PRINCIPAL PROVEEDOR

Sin embargo, los datos de Banxico y consultoras internacionales como Kpler contradicen la versión de la normalidad. En los primeros 13 meses de la presente gestión, México exportó 17.04 millones de barriles de crudo a Cuba. Esta cifra representa una inversión de 1,091 millones de dólares, un monto que supera lo enviado en el inicio de los últimos tres sexenios combinados.

La relevancia de este movimiento es tal que el diario Financial Times reportó que México ya desplazó a Venezuela como el mayor aliado energético de la isla. Actualmente, el petróleo mexicano cubre el 44% de las importaciones cubanas, con un promedio diario de 28,915 barriles, dejando atrás el histórico predominio de Caracas en la región.

Este cambio de guardia en el suministro energético coloca a México en una posición delicada ante organismos internacionales. Mientras Venezuela reduce su capacidad de apoyo, la administración de Sheinbaum asume un rol protagónico que, según expertos, podría tener implicaciones en la relación comercial con los principales socios del T-MEC debido a las sanciones vigentes sobre Cuba.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA RELACIÓN ENERGÉTICA

· México envía casi el doble de petróleo a Cuba de lo que enviaba hace apenas cinco años.

· Venezuela, antes líder absoluto, ahora solo aporta el 34% del crudo que consume la isla.

· El valor de lo enviado en este sexenio equivale a construir varias clínicas de alta especialidad en territorio mexicano.

· El buque “Sandino”, señalado por autoridades internacionales, ha sido clave en este puente marítimo.