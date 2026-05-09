Sheinbaum evita comentar sobre balacera a residencia de Rocha Moya

El 9 de mayo se registraron detonaciones de armas de fuego en contra de un inmueble en la colonia Las Quintas, de Culiacán, Sinaloa. Posteriormente, se destacó que la residencia le pertenece al gobernador en licencia, Rubén Rocha Moya, quien fue acusado por los Estados Unidos por tener presuntos vínculos con el cártel.

Tras el incidente, medios de información interceptaron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, colega morenista de Rocha Moya, para saber sus declaraciones sobre el incidente.

‘Ya sacó un comunicado la Secretaría de Seguridad de Sinaloa’ contestó Sheinbaum.