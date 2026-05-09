Sheinbaum evita comentar sobre balacera a residencia de Rocha Moya
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El gobernador Rubén Rocha Moya, junto con otros 9 funcionarios de Sinaloa, fueron acusados por colaborar con el cártel de Los Chapitos
El 9 de mayo se registraron detonaciones de armas de fuego en contra de un inmueble en la colonia Las Quintas, de Culiacán, Sinaloa. Posteriormente, se destacó que la residencia le pertenece al gobernador en licencia, Rubén Rocha Moya, quien fue acusado por los Estados Unidos por tener presuntos vínculos con el cártel.
Tras el incidente, medios de información interceptaron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, colega morenista de Rocha Moya, para saber sus declaraciones sobre el incidente.
‘Ya sacó un comunicado la Secretaría de Seguridad de Sinaloa’ contestó Sheinbaum.
La evasión de las preguntas ocurrió durante una gira de prensa en el estado de Sonora. La mandataria evitó hacer comentarios sobre el incidente de seguridad, el cual registró que al menos 50 veces, los responsables dispararon contra el inmueble. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que la residencia le pertenece a Rocha Moya, pero aseguró que él no vive ahí desde al menos 10 años.
El titular de la dependencia, Sinuhé Téllez, transmitió un comunicado detallando el incidente y confirmando que la casa está deshabitada. Agregó que elementos de la SSP y de la FGE yacen en el perímetro para investigar el suceso. No se reportaron heridos tras la balacera.
Hasta el momento, el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, no han hecho declaraciones sobre la balacera.