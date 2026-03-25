Sheinbaum impulsa Metro de Nuevo León rumbo al Mundial 2026 con inversión millonaria

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México
/ 25 marzo 2026
    Sheinbaum impulsa Metro de Nuevo León rumbo al Mundial 2026 con inversión millonaria
    La presidenta también subrayó avances en materia de seguridad en la entidad. Foto: Aracely Chantaka

Apoyo federal acelera líneas 4 y 6 del Metro en Monterrey

De cara al próximo Mundial de Futbol 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un apoyo de mil 500 millones de pesos para las sedes mexicanas, con el objetivo de acelerar proyectos de infraestructura clave en el país.

Durante su participación en la 82 Asamblea Anual de la Caintra Nuevo León, la mandataria destacó que parte de estos recursos se destinarán a la conclusión de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey, actualmente en construcción.

“Estamos, como ya lo mencionó el gobernador, apoyando la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey. Recientemente, como parte del impulso al Mundial, aportamos mil 500 millones de pesos para que estas obras puedan concluirse más rápido”, señaló.

La presidenta también subrayó avances en materia de seguridad en la entidad, los cuales atribuyó a la coordinación entre el gobierno estatal y la estrategia federal.

“De octubre a enero de 2026, los homicidios dolosos en Nuevo León han disminuido casi un 80 por ciento”, afirmó, al precisar que actualmente se registra un promedio de un homicidio diario, cuando antes se contabilizaban hasta cinco.

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Declaraciones sobre el panorama económico y revisión del T-MEC

En el ámbito internacional, Sheinbaum abordó la próxima revisión del T-MEC, así como el contexto global marcado por tensiones geopolíticas.

Indicó que existe una mesa de trabajo formal para la revisión del tratado, lo que brinda certidumbre a México pese a los altibajos recientes.

“Vamos bien en el tratado comercial. Tiene sus altibajos, como lo hemos vivido en los últimos meses, pero ya hay una mesa de trabajo formal y eso nos da mucha certidumbre”, expresó.

Asimismo, manifestó su expectativa de que en esta nueva etapa se revisen los aranceles aplicados a sectores como el automotriz, el acero y el aluminio, los cuales han impactado a la economía nacional y a diversas empresas.

Destacó también la disposición del gobierno de Estados Unidos para avanzar en este proceso, aun en un contexto marcado por su proceso electoral.

Esto dijo sobre el contexto internacional y precio del petróleo

Respecto a la situación en Medio Oriente, la presidenta calificó el escenario como complejo, al señalar el impacto que ha tenido en el precio del petróleo.

“Estamos viviendo en un mundo complejo. Si hace cuatro semanas nos hubieran dicho que el precio del petróleo superaría los 100 dólares por barril, nadie lo habría creído”, comentó.

No obstante, enfatizó la importancia de mantener una visión positiva ante los desafíos globales.

Caintra destaca oportunidad económica para México

Por su parte, el presidente de la Caintra Nuevo León, Jorge Santos Reyna, señaló que México atraviesa una coyuntura clave para su desarrollo económico.

“Las cadenas de suministro se están reorganizando y cada vez más empresas buscan instalarse cerca de los grandes mercados”, afirmó.

Añadió que factores como las tensiones geopolíticas, la transición energética y los cambios en el comercio global están impulsando a las empresas a buscar regiones más confiables, integradas y competitivas.

En ese sentido, destacó que la revisión del T-MEC representa una oportunidad histórica para fortalecer la integración de América del Norte y posicionar a México como un actor estratégico en la economía global.

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Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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