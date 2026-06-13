Sheinbaum inaugura central de ciclo combinado de Manzanillo, Colima

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    Sheinbaum inaugura central de ciclo combinado de Manzanillo, Colima
    Claudia Sheinbaum inaugura la central de ciclo combinado de Manzanillo Vanguardia

Durante su discurso, la presidenta de México arremetió en contra de la administración neoliberal y aseguró que solo el 65% de la energía será producida por el estado

El 13 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración presidencial se concentrará en aumentar la producción energética en el país.

Sheinbaum, durante una rueda de prensa en Colima, afirmó que su administración busca generar 28 mil megavatios de electricidad; de esta manera, el estado produciría un aproximado del 65% de la energía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/coahuila-poder-judicial-ordena-suspender-contrato-millonario-de-carbon-con-cfe-DO17806775

Para ello, la presidenta de México presentó la construcción de 5 nuevas plantas de ciclo combinado. Su producción regresaría la inversión a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En la conferencia de prensa, la presidenta de México fue acompañada por la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, y el gabinete de energía. En su discurso, la mandataria arremetió contra la administración ‘neoliberal’ y argumentó que la CFE fue recuperada, 30 años después, cuando se intentó privatizar la industria de energía mexicana.

lo que querían era disminuir la presencia de CFE en la generación, y el expresidente Andrés Manuel López Obrador cambió la ecuación, se da inversión a CFE y se contratan 7 mil mega wats, con una visión distinta, y el estado recupera el 54 por ciento de la generación eléctrica’ comentó Sheinbaum.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/proyectan-64-mil-mdp-en-inversion-para-proyectos-eolicos-de-la-cfe-DJ21284456

En su visita a Colima, Sheinbaum inauguró la central de ciclo combinado de Manzanillo. El objetivo principal de la planta es proveer energía, la cual llegará a la zona del Bajío y la región occidente, con 357 megavatios adicionales.

Fortalecer a la CFE significa fortalecer a México y fortalecer la soberanía nacional y eso es lo que estamos haciendo con la inauguración de esta planta de Colima’ expresó la presidenta.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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