Sheinbaum inaugura central de ciclo combinado de Manzanillo, Colima

El 13 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración presidencial se concentrará en aumentar la producción energética en el país. Sheinbaum, durante una rueda de prensa en Colima, afirmó que su administración busca generar 28 mil megavatios de electricidad; de esta manera, el estado produciría un aproximado del 65% de la energía.

Para ello, la presidenta de México presentó la construcción de 5 nuevas plantas de ciclo combinado. Su producción regresaría la inversión a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En la conferencia de prensa, la presidenta de México fue acompañada por la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, y el gabinete de energía. En su discurso, la mandataria arremetió contra la administración ‘neoliberal’ y argumentó que la CFE fue recuperada, 30 años después, cuando se intentó privatizar la industria de energía mexicana. ‘lo que querían era disminuir la presencia de CFE en la generación, y el expresidente Andrés Manuel López Obrador cambió la ecuación, se da inversión a CFE y se contratan 7 mil mega wats, con una visión distinta, y el estado recupera el 54 por ciento de la generación eléctrica’ comentó Sheinbaum.

En su visita a Colima, Sheinbaum inauguró la central de ciclo combinado de Manzanillo. El objetivo principal de la planta es proveer energía, la cual llegará a la zona del Bajío y la región occidente, con 357 megavatios adicionales. ‘Fortalecer a la CFE significa fortalecer a México y fortalecer la soberanía nacional y eso es lo que estamos haciendo con la inauguración de esta planta de Colima’ expresó la presidenta.

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