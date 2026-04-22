Sheinbaum invita a Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica Federal; Esthela Damián va por Guerrero

De acuerdo con la mandataria, la funcionaria presentó su renuncia con el objetivo de participar en procesos políticos rumbo a futuras elecciones. La decisión, explicó, responde a lineamientos internos que buscan garantizar transparencia y evitar conflictos de interés.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , confirmó ajustes en su gabinete que impactan directamente en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal . La salida de Esthela Damián Peralta marca el inicio de una reconfiguración en una de las áreas clave del gobierno.

Este movimiento ocurre en un contexto donde distintos perfiles del oficialismo comienzan a posicionarse de cara a los próximos procesos electorales, lo que ha derivado en ajustes dentro de la administración federal.

REGLAS CLARAS Y SIN FAVORITOS

Sheinbaum fue enfática al explicar que existe una regla dentro de su gobierno: cualquier funcionario que aspire a un cargo de elección o participe en procesos partidistas debe separarse de su puesto.

La presidenta también subrayó que su administración no interviene en decisiones internas de partidos políticos, marcando distancia frente a posibles interpretaciones sobre favoritismos.

“Yo no tengo candidatos ni candidatas, ni favorezco a ninguna persona”, sostuvo, al dejar clara su postura frente a la competencia política interna.

Este posicionamiento busca enviar un mensaje de neutralidad institucional, en un momento donde los movimientos dentro del oficialismo generan atención pública.

POSIBLE LLEGADA DE LUISA ALCALDE

En medio de estos cambios, Sheinbaum anunció que invitó a Luisa María Alcalde a asumir la titularidad de la Consejería Jurídica, tras la salida de Damián programada para el 30 de abril.

La presidenta explicó que la decisión se tomó tras evaluar distintos perfiles, destacando la trayectoria de Alcalde en áreas clave del gobierno, incluyendo su paso por la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Gobernación.

“Es una excelente abogada, participó en muchos temas importantes del gobierno”, afirmó, al referirse a su posible incorporación. Sin embargo, también aclaró que la invitación aún no ha sido aceptada.

“Me dijo: voy a pensarlo”, comentó la mandataria, dejando abierta la posibilidad de que el nombramiento se confirme en los próximos días.

DESMIENTE QUE ARIADNA MONTIEL DEJE BIENESTAR

En paralelo, la presidenta también abordó versiones sobre un posible movimiento de Ariadna Montiel, actual titular de la Secretaría del Bienestar, hacia la dirigencia de Morena.

Sheinbaum desmintió que exista una decisión tomada al respecto, aunque reconoció que cualquier funcionario tiene derecho a participar en la vida partidista, siempre y cuando deje su cargo en el gobierno.

“No, hemos platicado de muchos temas, pero ella no me ha manifestado nada en particular, pero tiene todo el derecho, pero tiene que dejar el gobierno para avanzar en un puesto en Morena”, explicó.

Estas declaraciones buscan aclarar el panorama en medio de versiones encontradas, al tiempo que refuerzan la línea institucional sobre la separación entre gobierno y procesos partidistas.