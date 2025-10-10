Sheinbaum llama a reunión urgente de Protección Civil por fuertes lluvia en Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí

Durante la conferencia matutina, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa , informó que el Gobierno Federal mantiene planes de emergencia activos y equipos desplegados en las zonas más afectadas, en coordinación con la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la CFE .

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó una reunión urgente con autoridades de Protección Civil para atender los efectos de las lluvias que han afectado a varios estados del país, principalmente Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí , donde se registran ríos desbordados, deslaves y viviendas dañadas .

En Veracruz, explicó, 38 municipios presentan afectaciones y cerca de 5 mil viviendas resultaron dañadas por desbordamientos y derrumbes. “Se han activado seis refugios temporales con 523 personas y se encuentra desplegado el Plan DN-III-E de la Defensa Nacional”, detalló Velázquez, quien anunció su traslado junto con la gobernadora al municipio más afectado para supervisar las labores de apoyo.

La funcionaria indicó que la situación más crítica se concentra en regiones del Golfo de México, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja para restablecer el suministro eléctrico en áreas donde las lluvias interrumpieron el servicio.

AFECTACIONES EN VERACRUZ, QUERÉTARO Y SAN LUIS POTOSÍ

En Querétaro, las precipitaciones provocaron el desbordamiento del río Jalpan, además de deslaves y bloqueos carreteros. Personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) colabora en las labores de limpieza y remoción de material. “Tenemos cinco municipios con afectaciones y el Plan DN-III activado junto con la Guardia Nacional”, señaló la titular de Protección Civil.

Mientras tanto, en San Luis Potosí se reportaron cerros colapsados, escurrimientos y el desbordamiento de los ríos Axtla y Moctezuma, lo que provocó daños en viviendas de zonas serranas. Las autoridades estatales mantienen operativos preventivos y de emergencia para evaluar riesgos estructurales y asistir a las comunidades afectadas.

La presidenta Sheinbaum solicitó un informe completo sobre los daños y posibles víctimas, destacando que “el equipo está haciendo la revisión de las afectaciones por estas lluvias intensas”, y subrayó que los mayores impactos se concentran en la región del Golfo y el sur del país.

En Zihuatanejo, Guerrero, se registró la precipitación más alta del país con 151 milímetros, según datos del Servicio Meteorológico Nacional. La CFE también informó que mantiene brigadas en Veracruz, Puebla y San Luis Potosí para restablecer la energía eléctrica en los puntos más vulnerables.

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional trabajan de forma conjunta en la entrega de víveres, limpieza de caminos y rescate de personas atrapadas por derrumbes, además de instalar refugios temporales en coordinación con autoridades locales.

DATOS CURIOSOS

• El Plan DN-III-E fue implementado por primera vez en 1966 y hoy es uno de los protocolos de emergencia más efectivos de América Latina.

• Veracruz es el estado con mayor número de municipios afectados por lluvias en 2025, con más de 35 declaratorias de emergencia en lo que va del año.

• En Zihuatanejo, la lluvia de 151 milímetros equivale a la mitad del promedio mensual de octubre en una sola jornada.

En conclusión, el Gobierno Federal mantiene activa la coordinación nacional para atender las afectaciones por lluvias en el país. Con la participación de Protección Civil, Sedena, CFE y autoridades estatales, se busca garantizar la seguridad de las familias damnificadas y acelerar la recuperación en las zonas más impactadas por las tormentas.