Sheinbaum llama a reunión urgente de Protección Civil por fuertes lluvia en Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí

México
/ 10 octubre 2025
    Sheinbaum llama a reunión urgente de Protección Civil por fuertes lluvia en Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí
    La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó una reunión de Protección Civil ante los daños provocados por lluvias intensas en Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, donde se reportan ríos desbordados, viviendas afectadas y la activación del Plan DN-III-E. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Tras lluvias intensas en el Golfo y centro del país, Sheinbaum convocó a reunión urgente de Protección Civil. Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí registran desbordamientos, derrumbes y miles de viviendas dañadas

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó una reunión urgente con autoridades de Protección Civil para atender los efectos de las lluvias que han afectado a varios estados del país, principalmente Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, donde se registran ríos desbordados, deslaves y viviendas dañadas.

Durante la conferencia matutina, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el Gobierno Federal mantiene planes de emergencia activos y equipos desplegados en las zonas más afectadas, en coordinación con la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la CFE.

En Veracruz, explicó, 38 municipios presentan afectaciones y cerca de 5 mil viviendas resultaron dañadas por desbordamientos y derrumbes. “Se han activado seis refugios temporales con 523 personas y se encuentra desplegado el Plan DN-III-E de la Defensa Nacional”, detalló Velázquez, quien anunció su traslado junto con la gobernadora al municipio más afectado para supervisar las labores de apoyo.

TE PUEDE INTERESAR: Destaca Manolo Jiménez proyectos de Sheinbaum para Coahuila

La funcionaria indicó que la situación más crítica se concentra en regiones del Golfo de México, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja para restablecer el suministro eléctrico en áreas donde las lluvias interrumpieron el servicio.

AFECTACIONES EN VERACRUZ, QUERÉTARO Y SAN LUIS POTOSÍ

En Querétaro, las precipitaciones provocaron el desbordamiento del río Jalpan, además de deslaves y bloqueos carreteros. Personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) colabora en las labores de limpieza y remoción de material. “Tenemos cinco municipios con afectaciones y el Plan DN-III activado junto con la Guardia Nacional”, señaló la titular de Protección Civil.

Mientras tanto, en San Luis Potosí se reportaron cerros colapsados, escurrimientos y el desbordamiento de los ríos Axtla y Moctezuma, lo que provocó daños en viviendas de zonas serranas. Las autoridades estatales mantienen operativos preventivos y de emergencia para evaluar riesgos estructurales y asistir a las comunidades afectadas.

La presidenta Sheinbaum solicitó un informe completo sobre los daños y posibles víctimas, destacando que “el equipo está haciendo la revisión de las afectaciones por estas lluvias intensas”, y subrayó que los mayores impactos se concentran en la región del Golfo y el sur del país.

En Zihuatanejo, Guerrero, se registró la precipitación más alta del país con 151 milímetros, según datos del Servicio Meteorológico Nacional. La CFE también informó que mantiene brigadas en Veracruz, Puebla y San Luis Potosí para restablecer la energía eléctrica en los puntos más vulnerables.

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional trabajan de forma conjunta en la entrega de víveres, limpieza de caminos y rescate de personas atrapadas por derrumbes, además de instalar refugios temporales en coordinación con autoridades locales.

DATOS CURIOSOS

• El Plan DN-III-E fue implementado por primera vez en 1966 y hoy es uno de los protocolos de emergencia más efectivos de América Latina.

• Veracruz es el estado con mayor número de municipios afectados por lluvias en 2025, con más de 35 declaratorias de emergencia en lo que va del año.

• En Zihuatanejo, la lluvia de 151 milímetros equivale a la mitad del promedio mensual de octubre en una sola jornada.

TE PUEDE INTERESAR: Fortalecimiento educativo y científico: expectativas de académicos coahuilenses para el nuevo sexenio

En conclusión, el Gobierno Federal mantiene activa la coordinación nacional para atender las afectaciones por lluvias en el país. Con la participación de Protección Civil, Sedena, CFE y autoridades estatales, se busca garantizar la seguridad de las familias damnificadas y acelerar la recuperación en las zonas más impactadas por las tormentas.

Temas


Ciclones
Clima

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Protección Civil

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este segmento es el que más ha resentido los efectos de los aranceles de Donald Trump.

Sigue en caída libre industria de vehículos pesados: se desploman producción, exportación y ventas
La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó una reunión de Protección Civil ante los daños provocados por lluvias intensas en Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, donde se reportan ríos desbordados, viviendas afectadas y la activación del Plan DN-III-E.

Sheinbaum llama a reunión urgente de Protección Civil por fuertes lluvia en Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí
Una mujer abraza a un niño mientras padres e hijos evacuan una escuela tras un fuerte terremoto en la ciudad de Davao, Filipinas, el viernes 10 de octubre de 2025.

Terremoto de magnitud 7.4 en Filipinas provoca alerta de tsunami

En sexenio de AMLO se creó la Mejoredu para sustituir al INEE, pero en diciembre de 2024 se decretó su extinción para que la SEP asumiera sus funciones.

Elimina SEP dos décadas de información académica de alumnos de educación básica y media superior

Los miembros de la supuesta organización criminal vigilaban las cámaras de seguridad en los muelles; además, se dedicaban a revisar documentos y pedimentos de los buques que arribaban al puerto, entre otras encomiendas.

FGR analiza la estructura de la red de huachicol fiscal y la define como una maquinaria perfecta de contrabando
El Comité Noruego del Nobel reconoció a la líder opositora María Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su labor en defensa de los derechos democráticos en Venezuela y su resistencia pacífica frente al autoritarismo.

¡No fue Trump!... María Corina Machado, opositora venezolana, ganó el premio Nobel de la Paz 2025
El SAT intensifica la fiscalización sobre préstamos y donativos entre particulares. No declarar correctamente montos superiores a 600 mil pesos puede implicar multas de hasta 35 mil pesos. Conoce qué debes reportar y cómo evitar sanciones.

¡Cuidado con el SAT!... Estas personas podrían pagar una multa de 35 mil pesos por no declarar de forma correcta
La decisión pone fin, al menos momentáneamente, a una disputa legal inusual entre Drake y su propio sello discográfico.

¿Se acaba el drama? Pierde Drake demanda por canción ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar