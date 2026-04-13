Sheinbaum mantiene alta aprobación: 74% en abril, según TResearch

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México
/ 13 abril 2026
    Sheinbaum mantiene alta aprobación: 74% en abril, según TResearch
    Por grupos de edad, los jóvenes menores de 30 años presentan el menor nivel de apoyo, con 62%, mientras que los sectores de mayor edad muestran niveles más altos.. EL UNIVERSAL

La encuesta se levantó del 6 al 12 de abril de 2026 con una muestra de mil casos a nivel nacional, mediante cuestionarios en línea

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantiene un sólido nivel de respaldo ciudadano al registrar 74.1% de aprobación al 13 de abril de 2026, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de TResearch.

El estudio, realizado bajo la serie “Así es México”, indica que el 25.8% de los encuestados desaprueba la gestión de la mandataria, mientras que un 0.1% no expresó opinión.

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Diferencias por género, edad y educación

El respaldo a la presidenta es ligeramente mayor entre mujeres, con 75% de aprobación, frente al 73% en hombres.

Por grupos de edad, los jóvenes menores de 30 años presentan el menor nivel de apoyo, con 62%, mientras que los sectores de mayor edad muestran niveles más altos.

En cuanto a nivel educativo, la encuesta revela una brecha significativa:

Personas con educación universitaria o más: 61% de aprobaciónPersonas con preparatoria o menos: 77%

Regiones: occidente con menor respaldo

A nivel regional, el occidente del país registra la aprobación más baja, con 68%, en contraste con otras zonas donde el respaldo es mayor.

Tendencia estable

El reporte también muestra que la aprobación presidencial se ha mantenido en niveles altos y relativamente estables en los últimos meses, oscilando mayormente entre el 75% y 79%, aunque en abril presenta un ligero ajuste a la baja.

Metodología

La encuesta se levantó del 6 al 12 de abril de 2026 con una muestra de mil casos a nivel nacional, mediante cuestionarios en línea.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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