Sheinbaum mantiene alta aprobación: 74% en abril, según TResearch
COMPARTIR
TEMAS
La encuesta se levantó del 6 al 12 de abril de 2026 con una muestra de mil casos a nivel nacional, mediante cuestionarios en línea
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantiene un sólido nivel de respaldo ciudadano al registrar 74.1% de aprobación al 13 de abril de 2026, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de TResearch.
El estudio, realizado bajo la serie “Así es México”, indica que el 25.8% de los encuestados desaprueba la gestión de la mandataria, mientras que un 0.1% no expresó opinión.
Diferencias por género, edad y educación
El respaldo a la presidenta es ligeramente mayor entre mujeres, con 75% de aprobación, frente al 73% en hombres.
Por grupos de edad, los jóvenes menores de 30 años presentan el menor nivel de apoyo, con 62%, mientras que los sectores de mayor edad muestran niveles más altos.
En cuanto a nivel educativo, la encuesta revela una brecha significativa:
Personas con educación universitaria o más: 61% de aprobaciónPersonas con preparatoria o menos: 77%
Regiones: occidente con menor respaldo
A nivel regional, el occidente del país registra la aprobación más baja, con 68%, en contraste con otras zonas donde el respaldo es mayor.
Tendencia estable
El reporte también muestra que la aprobación presidencial se ha mantenido en niveles altos y relativamente estables en los últimos meses, oscilando mayormente entre el 75% y 79%, aunque en abril presenta un ligero ajuste a la baja.
Metodología
La encuesta se levantó del 6 al 12 de abril de 2026 con una muestra de mil casos a nivel nacional, mediante cuestionarios en línea.