Metro CDMX el 13 de abril: ¿se suspenderá el servicio por paro?

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 12 abril 2026
    Metro CDMX el 13 de abril: ¿se suspenderá el servicio por paro?
    Aunque el sindicato no ha confirmado una suspensión total del servicio, las protestas continúan y podrían generar afectaciones en varias líneas. Foto: Cuartoscuro - Rogelio Morales Ponce

El posible paro escalonado en el Metro CDMX para este lunes 13 de abril mantiene en alerta a millones de usuarios.

El anuncio de posibles movilizaciones por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) ha generado incertidumbre entre los usuarios del Metro de la Ciudad de México, especialmente ante el regreso a clases este lunes 13 de abril, fecha en la que millones de personas dependen del transporte para trasladarse.

Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de un paro escalonado total, los trabajadores han reiterado que mantendrán sus protestas hasta que sus demandas sean atendidas por las autoridades capitalinas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cortocircuito-en-la-linea-1-del-metro-provoca-crisis-nerviosa-en-pasajeros-FH19877130

¿Habrá paro en el Metro CDMX este lunes 13 de abril?

De acuerdo con la postura más reciente del sindicato, no se ha anunciado formalmente una suspensión generalizada del servicio para este lunes. Sin embargo, el antecedente inmediato del viernes pasado encendió las alertas: varios empleados dejaron de cubrir horas extra, lo que provocó complicaciones operativas en distintas líneas.

Las afectaciones más visibles ocurrieron en:

- Línea 1

- Línea 2

- Línea 3

- Línea 7

- Línea 8

- Línea 9

- Línea B

Esta medida fue considerada el primer paro escalonado registrado en la actual administración capitalina.

¿Por qué protestan los trabajadores del Metro?

El conflicto no es nuevo. Desde febrero, el sindicato advirtió que podría recurrir a protestas escalonadas si no se atendían sus exigencias relacionadas con seguridad, mantenimiento e inversión.

Principales demandas del sindicato

- Entre las peticiones más relevantes se encuentran:

- Mantenimiento integral permanente a trenes, vías e instalaciones

- Mayor presupuesto para operación y seguridad

- Entrega puntual de recursos autorizados por el Congreso local

- Suspensión de obras que, aseguran, comprometen la infraestructura del Metro

- Rechazo a trabajos cosméticos que no resuelven fallas estructurales

Los trabajadores insisten en que sus exigencias buscan garantizar condiciones seguras tanto para empleados como para usuarios.

$!Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de un paro escalonado total.
Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de un paro escalonado total. Foto: Cuartoscuro - Rogelio Morales Ponce

Impacto en el regreso a clases

La preocupación aumenta porque el lunes coincide con el reinicio de actividades escolares tras el periodo vacacional. Esto implica un incremento considerable en la afluencia dentro del sistema, especialmente en horas pico.

Si bien el Metro seguirá operando con normalidad salvo anuncio contrario, los usuarios deben anticipar posibles retrasos, tiempos de espera mayores y saturación en estaciones clave.

Recomendaciones para usuarios

Ante la incertidumbre, se recomienda:

- Salir con más tiempo de anticipación

- Revisar reportes oficiales del Metro CDMX antes de viajar

- Considerar rutas alternas como Metrobús, RTP o transporte concesionado

- Mantenerse atentos a avisos en redes sociales oficiales

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/metro-estara-listo-para-el-mundial-asegura-adrian-ruvalcaba-del-stc-CM19622145

¿Qué puede pasar en las próximas horas?

El sindicato ha dejado claro que continuará presionando hasta obtener respuesta. Aunque no hay un paro confirmado para el 13 de abril, la posibilidad de nuevas acciones escalonadas sigue latente.

Por ahora, el escenario es de vigilancia y expectativa. Millones de capitalinos deberán mantenerse informados, ya que cualquier cambio en la operación del Metro podría anunciarse con poca anticipación.

El paro total no está confirmado, pero la tensión entre trabajadores y autoridades mantiene abierto un conflicto que podría escalar si no hay acuerdos inmediatos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Metro
Transporte
Manifestaciones

Localizaciones


Ciudad de México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Registro celular

Registro celular
NosotrAs: Cuando dibujar incomoda

NosotrAs: Cuando dibujar incomoda
Con pronósticos de lluvias por debajo del promedio para abril, la insuficiencia hídrica pone bajo presión el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos.

Río Bravo sigue en sequía extrema pese a mejoría hídrica en México
La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició investigación por la desaparición del médico Juan Vega Arredondo, interceptado en la carretera Taxco–Cuernavaca.

Secuestran a Juan Vega Arredondo, director de hospital IMSS Bienestar y padre del alcalde de Taxco
Cuando el titular de un crédito Infonavit fallece, la deuda no pasa automáticamente a la familia.

¿Qué pasa con una casa del Infonavit si fallece el titular? Así puedes cancelar la deuda y conservar la vivienda
El RFC es una clave esencial en México que permite a ciudadanos y empresas realizar trámites financieros, laborales y fiscales, además de acceder a créditos y formalizar actividades económicas.

¿Para qué sirve el RFC?... y en qué trámites me lo piden obligatoriamente
Justin Bieber regresó a los escenarios en Coachella 2026 con un espectáculo introspectivo en el que, además de presentar música de su etapa más reciente, hizo un repaso nostálgico de su carrera.

Nostalgia y YouTube, Justin Bieber cierra segundo día de Coachella 2026 con viejos éxitos
Ambos equipos llegan tras enfrentamientos recientes en pretemporada.

Saltillo recibe el Juego con Causa 2026 con Saraperos y Acereros