Metro CDMX el 13 de abril: ¿se suspenderá el servicio por paro?

El anuncio de posibles movilizaciones por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) ha generado incertidumbre entre los usuarios del Metro de la Ciudad de México, especialmente ante el regreso a clases este lunes 13 de abril, fecha en la que millones de personas dependen del transporte para trasladarse. Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de un paro escalonado total, los trabajadores han reiterado que mantendrán sus protestas hasta que sus demandas sean atendidas por las autoridades capitalinas.

¿Habrá paro en el Metro CDMX este lunes 13 de abril? De acuerdo con la postura más reciente del sindicato, no se ha anunciado formalmente una suspensión generalizada del servicio para este lunes. Sin embargo, el antecedente inmediato del viernes pasado encendió las alertas: varios empleados dejaron de cubrir horas extra, lo que provocó complicaciones operativas en distintas líneas. Las afectaciones más visibles ocurrieron en: - Línea 1 - Línea 2 - Línea 3 - Línea 7 - Línea 8 - Línea 9 - Línea B Esta medida fue considerada el primer paro escalonado registrado en la actual administración capitalina. ¿Por qué protestan los trabajadores del Metro? El conflicto no es nuevo. Desde febrero, el sindicato advirtió que podría recurrir a protestas escalonadas si no se atendían sus exigencias relacionadas con seguridad, mantenimiento e inversión. Principales demandas del sindicato - Entre las peticiones más relevantes se encuentran: - Mantenimiento integral permanente a trenes, vías e instalaciones - Mayor presupuesto para operación y seguridad - Entrega puntual de recursos autorizados por el Congreso local - Suspensión de obras que, aseguran, comprometen la infraestructura del Metro - Rechazo a trabajos cosméticos que no resuelven fallas estructurales Los trabajadores insisten en que sus exigencias buscan garantizar condiciones seguras tanto para empleados como para usuarios.

Impacto en el regreso a clases La preocupación aumenta porque el lunes coincide con el reinicio de actividades escolares tras el periodo vacacional. Esto implica un incremento considerable en la afluencia dentro del sistema, especialmente en horas pico. Si bien el Metro seguirá operando con normalidad salvo anuncio contrario, los usuarios deben anticipar posibles retrasos, tiempos de espera mayores y saturación en estaciones clave. Recomendaciones para usuarios Ante la incertidumbre, se recomienda: - Salir con más tiempo de anticipación - Revisar reportes oficiales del Metro CDMX antes de viajar - Considerar rutas alternas como Metrobús, RTP o transporte concesionado - Mantenerse atentos a avisos en redes sociales oficiales

¿Qué puede pasar en las próximas horas? El sindicato ha dejado claro que continuará presionando hasta obtener respuesta. Aunque no hay un paro confirmado para el 13 de abril, la posibilidad de nuevas acciones escalonadas sigue latente. Por ahora, el escenario es de vigilancia y expectativa. Millones de capitalinos deberán mantenerse informados, ya que cualquier cambio en la operación del Metro podría anunciarse con poca anticipación. El paro total no está confirmado, pero la tensión entre trabajadores y autoridades mantiene abierto un conflicto que podría escalar si no hay acuerdos inmediatos.

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