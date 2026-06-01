Las noticias más importantes del primero de junio en México

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    Las noticias más importantes del primero de junio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta Negra a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

¿Fue su decisión o la ordenó la DEA?... Sheinbaum le responde a Calderón tras defender su guerra contra el narco: Claudia Sheinbaum respondió a Felipe Calderón tras la defensa de su estrategia de seguridad

‘Es importante la denuncia de fraude señalada por Petro’: Sheinbaum sobre elecciones en Colombia: Claudia Sheinbaum consideró importante que se investiguen las denuncias de presuntas irregularidades en las elecciones de Colombia

Advierte Sheinbaum por ansiedad que provocan redes sociales a niños; lee encíclica del Papa León XIV: Claudia Sheinbaum advirtió sobre los efectos de las redes sociales en la salud emocional de niñas y niños

Sheinbaum cuestiona la popularidad de Fox y Calderón tras sus acusaciones: A causa del caso de la CIA y Maru Campos, simpatizantes del PAN muestran su apoyo a la gobernadora de Chihuahua

Confía Sheinbaum a Segob y SEP diálogo con la CNTE; iniciará hoy paro nacional: El Gobierno federal confirmó que continúan las mesas de diálogo con la CNTE mientras inicia el paro nacional de docentes.

MUNDO

Nuevos documentos sobre el amigo de Epstein, el exembajador del Reino Unido en Washington, pone a Starmer contra las cuerdas: El gobierno británico divulgó más de 1,500 páginas de archivos vinculados con el nombramiento de Mandelson, amigo del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, como enviado a Washington al inicio del segundo mandato de Trump

Mientras Delcy Rodríguez realiza cambios en las políticas chavistas, el partido gobernante empieza a fracturarse: Personas que fueron leales durante mucho tiempo están ventilando desacuerdos con el gobierno de la presidenta encargada

Gerardo Mérida Sánchez comparece en Nueva York; Fiscalía de EU afirma tener evidencia ‘abundante’: Gerardo Mérida comparece por primera vez ante una jueza federal de Nueva York tras acusaciones por presuntos vínculos con Los Chapitos

COAHUILA

AHMSA asegura que devolución de equipos por más de 21 millones no afectará pago a trabajadores: Un juzgado federal autorizó la entrega de mil 592 equipos de cómputo a la empresa Dell Leasing México

Estados de Morena, los más vinculados al Plan México; Coahuila destaca en atracción de inversiones: El Instituto destacó a la entidad como uno de los que mejores políticas para atraer inversiones, siendo el sexto con mayor IED

Maestros bloquean vialidades en Saltillo para exigir mejoras laborales y pensiones dignas: Docentes de las secciones 5, 35 y 38 del SNTE mantuvieron cerradas importantes arterias de la ciudad durante aproximadamente siete horas para demandar atención a un pliego petitorio relacionado con salarios, jubilaciones y condiciones laborales

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Coahuila gana el título nacional de rugby con dos oros en la Olimpiada Nacional 2026: La Selección Coahuila conquistó el campeonato nacional de rugby en la Olimpiada Nacional 2026 al obtener dos medallas de oro y una de bronce

Saraperos vs Sultanes: previa del nuevo Clásico del Norte en Saltillo: La Nave Verde ganó la serie más reciente entre ambos equipos y buscará aprovechar la localía para seguir acercándose en la clasificación de la Zona Norte

Lanzan la convocatoria para la Muestra Intergaláctica de Cine 2027: Tienes desde el 1 de junio hasta el 4 de octubre para participar con un cortometraje o largometraje para integrar la Selección Oficial de su próxima edición

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Saltillo en disputa, los perfiles que buscan llegar al Congreso

¿Quedarás incomunicado?... Último mes para vincular el celular con la CURP; no habrá prórroga: Millones de usuarios de telefonía móvil tienen hasta el 30 de junio de 2026 para vincular su línea celular con la CURP

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Arranque de un paro nacional indefinido por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

¿Hay clases mañana 2 de junio de 2026? Escuelas afectadas por el paro de la CNTE
Claudia Sheinbaum informó que las secretarías de Gobernación y Educación Pública mantienen conversaciones con representantes del magisterio.

Confía Sheinbaum a Segob y SEP diálogo con la CNTE; iniciará hoy paro nacional
Claudia Sheinbaum arremete contra comentarios de Calderón y Fox

Sheinbaum cuestiona la popularidad de Fox y Calderón tras sus acusaciones

No se trata de una cifra insignificante, dado que la ventaja de De la Espriella sobre Cepeda ascendía a poco más de 670.000 votos (43,7% frente a 40,9%).

Seguidor de Trump, sorpresivamente gana en primera vuelta de las elecciones de Colombia
Gerardo Mérida Sánchez compareció ante una jueza federal en Nueva York por presuntos vínculos con Los Chapitos; su próxima audiencia será en agosto.

Gerardo Mérida Sánchez comparece en Nueva York; Fiscalía de EU afirma tener evidencia ‘abundante’

Oscar al mejor guion

Oscar al mejor guion
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¿Dictadura la 4T? Sí. ¿Perfecta? No
Luego de que el exmandatario defendiera la llamada guerra contra el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el origen de esa política y planteó interrogantes sobre el papel que tuvieron agencias de Estados Unidos durante aquel periodo.

¿Fue su decisión o la ordenó la DEA?... Sheinbaum le responde a Calderón tras defender su guerra contra el narco