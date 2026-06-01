Las noticias más importantes del primero de junio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta Negra a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ ¿Fue su decisión o la ordenó la DEA?... Sheinbaum le responde a Calderón tras defender su guerra contra el narco: Claudia Sheinbaum respondió a Felipe Calderón tras la defensa de su estrategia de seguridad

➔ ‘Es importante la denuncia de fraude señalada por Petro’: Sheinbaum sobre elecciones en Colombia: Claudia Sheinbaum consideró importante que se investiguen las denuncias de presuntas irregularidades en las elecciones de Colombia

➔ Advierte Sheinbaum por ansiedad que provocan redes sociales a niños; lee encíclica del Papa León XIV: Claudia Sheinbaum advirtió sobre los efectos de las redes sociales en la salud emocional de niñas y niños

➔ Sheinbaum cuestiona la popularidad de Fox y Calderón tras sus acusaciones: A causa del caso de la CIA y Maru Campos, simpatizantes del PAN muestran su apoyo a la gobernadora de Chihuahua

➔ Confía Sheinbaum a Segob y SEP diálogo con la CNTE; iniciará hoy paro nacional: El Gobierno federal confirmó que continúan las mesas de diálogo con la CNTE mientras inicia el paro nacional de docentes.

MUNDO

➔ Nuevos documentos sobre el amigo de Epstein, el exembajador del Reino Unido en Washington, pone a Starmer contra las cuerdas: El gobierno británico divulgó más de 1,500 páginas de archivos vinculados con el nombramiento de Mandelson, amigo del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, como enviado a Washington al inicio del segundo mandato de Trump

➔ Mientras Delcy Rodríguez realiza cambios en las políticas chavistas, el partido gobernante empieza a fracturarse: Personas que fueron leales durante mucho tiempo están ventilando desacuerdos con el gobierno de la presidenta encargada

➔ Gerardo Mérida Sánchez comparece en Nueva York; Fiscalía de EU afirma tener evidencia ‘abundante’: Gerardo Mérida comparece por primera vez ante una jueza federal de Nueva York tras acusaciones por presuntos vínculos con Los Chapitos

COAHUILA

➔ AHMSA asegura que devolución de equipos por más de 21 millones no afectará pago a trabajadores: Un juzgado federal autorizó la entrega de mil 592 equipos de cómputo a la empresa Dell Leasing México

➔ Estados de Morena, los más vinculados al Plan México; Coahuila destaca en atracción de inversiones: El Instituto destacó a la entidad como uno de los que mejores políticas para atraer inversiones, siendo el sexto con mayor IED

➔ Maestros bloquean vialidades en Saltillo para exigir mejoras laborales y pensiones dignas: Docentes de las secciones 5, 35 y 38 del SNTE mantuvieron cerradas importantes arterias de la ciudad durante aproximadamente siete horas para demandar atención a un pliego petitorio relacionado con salarios, jubilaciones y condiciones laborales

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Coahuila gana el título nacional de rugby con dos oros en la Olimpiada Nacional 2026: La Selección Coahuila conquistó el campeonato nacional de rugby en la Olimpiada Nacional 2026 al obtener dos medallas de oro y una de bronce

➔ Saraperos vs Sultanes: previa del nuevo Clásico del Norte en Saltillo: La Nave Verde ganó la serie más reciente entre ambos equipos y buscará aprovechar la localía para seguir acercándose en la clasificación de la Zona Norte

➔ Lanzan la convocatoria para la Muestra Intergaláctica de Cine 2027: Tienes desde el 1 de junio hasta el 4 de octubre para participar con un cortometraje o largometraje para integrar la Selección Oficial de su próxima edición

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Saltillo en disputa, los perfiles que buscan llegar al Congreso

➔ ¿Quedarás incomunicado?... Último mes para vincular el celular con la CURP; no habrá prórroga: Millones de usuarios de telefonía móvil tienen hasta el 30 de junio de 2026 para vincular su línea celular con la CURP