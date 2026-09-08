Sheinbaum prepara informe sobre huachicol fiscal; aún no hay fecha para publicarlo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México prepara un informe conjunto sobre el huachicol fiscal y el robo de combustible, aunque todavía no existe una fecha definida para su presentación pública. Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria explicó que las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, así como las autoridades aduaneras, trabajan en un análisis para identificar el ingreso de combustible ilegal al país y establecer mecanismos de trazabilidad. Sheinbaum señaló que una de las dificultades consiste en determinar qué buques ingresan con hidrocarburos de procedencia ilegal, debido a que los registros pueden ser modificados y a que, en algunos casos, se requiere realizar análisis de laboratorio para comprobar el contenido del combustible.

GOBIERNO COMPARA REGISTROS DE INGRESOS Y VENTA DE COMBUSTIBLE La presidenta explicó que las autoridades pueden identificar posibles operaciones de contrabando mediante la comparación entre el combustible que se reporta como ingresado al país y el volumen que posteriormente se registra como vendido por Petróleos Mexicanos (Pemex) o por empresas importadoras. “¿Qué mecanismos podemos saber de la diferencia de lo que entró ilegal y de lo que no, o que pudo haberse robado en nuestro país? Pues es la diferencia entre lo que se reporta que ingresa y que se vende en Pemex o en las empresas importadoras, esa es la trazabilidad que ya existe y que antes no existía esa diferencia”, explicó. Sheinbaum detalló que el análisis también considera los inventarios de combustible para evitar que las diferencias entre lo ingresado y lo vendido sean interpretadas de manera incorrecta. “Están Secretaría de Hacienda, Energía y Aduanas ya terminando todo el análisis. Sí ha costado su trabajo porque tienen que, por ejemplo, si en un mes se vendió un barril pero entró medio barril, tienes que contabilizar también lo que está guardado en inventario porque si no puedes malinterpretar que eso es ilegal”, explicó. La mandataria aseguró que el contrabando de combustible ha disminuido de manera considerable a partir de las medidas implementadas por el Gobierno federal.

CASOS DE LOS HERMANOS FARÍAS LAGUNA IMPULSÓ NUEVAS MEDIDAS Sheinbaum recordó que las investigaciones relacionadas con el buque Challenge Procyon, asegurado en marzo de 2025 en el puerto de Tampico, Tamaulipas, marcaron un punto de referencia para las acciones contra el huachicol fiscal. De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, la embarcación transportaba 10 millones de litros de diésel y en el operativo también fueron asegurados 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento, tres camionetas tipo pick-up y equipos de cómputo. El aseguramiento permitió avanzar en las investigaciones sobre una presunta red de huachicol fiscal atribuida a los hermanos Farías Laguna. “A partir de marzo que se encuentra ese buque se toman medidas administrativas, jurídicas, penales, pues para evitar que eso siga ocurriendo”, detalló Sheinbaum. La presidenta también se refirió al informe presentado por Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), sobre el presunto modus operandi de los hermanos Farías Laguna y la investigación relacionada con el ingreso ilegal de combustible.

SHEINBAUM RECONOCE QUE EXISTE UNA DEUDA CON LA CIUDADANÍA Ante los cuestionamientos sobre la situación del huachicol fiscal en México, Sheinbaum reconoció que el Gobierno federal tiene pendiente presentar un informe que concentre los resultados del análisis sobre el contrabando de hidrocarburos y el robo de combustible. La presidenta señaló que el documento se encuentra en la etapa final de elaboración, aunque evitó establecer una fecha tentativa para hacerlo público. “No te puedo decir la fecha, pero sí lo vamos a presentar, de que lo vamos a presentar, lo vamos a presentar”, aseguró. Sheinbaum indicó que la fecha será informada con anticipación una vez que se determine cuándo se dará a conocer el informe.