Sheinbaum descarta reunión con Grecia Quiroz por cercanía de elecciones de 2027

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    Sheinbaum descarta reunión con Grecia Quiroz por cercanía de elecciones de 2027
    Claudia Sheinbaum descartó reunirse personalmente con Grecia Quiroz por la cercanía del proceso electoral de 2027. Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum dijo que mantendrá la coordinación institucional con Uruapan, pero evitará reuniones personales con aspirantes rumbo a 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, ha solicitado una reunión con ella; sin embargo, descartó un encuentro personal debido a la cercanía del proceso electoral de 2027.

Durante su conferencia de prensa de este 8 de septiembre, la mandataria explicó que, ante el inicio de los tiempos electorales, decidió no reunirse personalmente con personas que tengan aspiraciones para ocupar un cargo público, independientemente del partido político al que pertenezcan.

“Me reúno con el gobierno, pero ya no me reúno con quien pretenda ser un candidato”, afirmó Sheinbaum.

La presidenta precisó que la comunicación con Quiroz se ha mantenido mediante mensajes y señaló que la decisión busca evitar cualquier señalamiento relacionado con el proceso electoral.

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SHEINBAUM OFRECE APOYO POR SEGURIDAD EN URUAPAN

El tema surgió luego de que Grecia Quiroz, quien asumió la presidencia municipal de Uruapan tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, solicitara que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del homicidio ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Sheinbaum señaló que, aunque no sostendrá una reunión personal con la alcaldesa, instruyó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para brindar atención a las preocupaciones relacionadas con la seguridad en Uruapan.

La mandataria indicó que la comunicación y coordinación con gobiernos municipales sí se mantienen cuando se trata de asuntos institucionales, entre ellos la seguridad pública y las acciones gubernamentales.

GRECIA QUIROZ PIDE QUE FGR ATRAIGA INVESTIGACIÓN

En el contexto del homicidio de Carlos Manzo, Grecia Quiroz ha solicitado públicamente que la FGR atraiga el caso para continuar con las investigaciones sobre el asesinato del entonces presidente municipal de Uruapan.

La petición ocurre mientras la Fiscalía solicitó a Quiroz entregar los teléfonos celulares que pertenecían a su esposo, con el propósito de revisar su contenido como parte de las indagatorias.

La presidenta municipal ha denunciado en distintas ocasiones que enfrenta una campaña de desprestigio a raíz de estos acontecimientos.

EXSECRETARIA DE CARLOS MANZO SEÑALA PRESUNTA RELACIÓN CON DETENIDO VINCULADO CON HOMICIDIO

A este contexto se sumaron declaraciones de Yesenia Méndez Rodríguez, quien fue secretaria de Carlos Manzo y posteriormente amplió su declaración ante la Fiscalía de Michoacán.

Méndez Rodríguez señaló presuntamente a Grecia Quiroz por una supuesta relación con Samuel “N”, una de las personas detenidas en relación con el homicidio de Carlos Manzo. De acuerdo con su testimonio, Samuel “N” habría sido señalado como responsable de informar mediante mensajes sobre los movimientos y lugares donde se encontraba el entonces alcalde la noche del 1 de noviembre, información que presuntamente habría sido utilizada por integrantes del crimen organizado.

Según las declaraciones difundidas por Méndez Rodríguez, Quiroz habría recomendado a Samuel “N” para ocupar un puesto dentro del Ayuntamiento de Uruapan.

Estos señalamientos forman parte de las declaraciones de la exsecretaria y no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial sobre la responsabilidad de la presidenta municipal.

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Después de ampliar su declaración ante la Fiscalía de Michoacán, Méndez Rodríguez denunció que fue despedida de su cargo, situación que atribuyó a sus declaraciones relacionadas con el caso.

Mientras continúan las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo, Sheinbaum sostuvo que la coordinación con las autoridades de Uruapan continuará por las vías institucionales, aunque descartó reunirse personalmente con Quiroz debido al contexto electoral de 2027.

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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