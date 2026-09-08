Alista Sheinbaum ley de economía digital para reducir uso de efectivo en México

“Mañana presentamos todas las leyes que estamos enviando al Congreso, porque no solo es el paquete que estamos enviando, sino hay otras leyes. Por ejemplo, vamos a enviar la ley de economía digital con el objetivo de reducir efectivo ya con tiempos específicos, que viene incluida en todo el paquete” , puntualizó la mandataria.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que dentro de la entrega del Paquete Económico ante el Congreso de la Unión se incluye un conjunto de reformas complementarias, entre las que destaca una iniciativa en materia de tecnología financiera y facilidades administrativas para las Mipymes.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo dio a conocer que el plan fiscal contempla esquemas innovadores orientados a impulsar la competitividad de las unidades económicas de menor escala en el país.

“El jueves vamos a presentar facilidades muy importantes para la micro y pequeña empresa, que también vienen en el paquete. Son cuestiones muy innovadoras que nos han estado pidiendo las micro y pequeñas empresas y que también las vamos a presentar el jueves”, destacó.

Para detallar la política de ingresos, el gasto público y los alcances normativos de las iniciativas presentadas, la presidenta informó que los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acudirán a las conferencias matutinas del miércoles y jueves.

“Viene el secretario de hacienda, van obras, los subsecretarios para poder explicar todo el paquete que se está entregando hoy”, explicó Sheinbaum Pardo, añadiendo que posteriormente las autoridades hacendarias acudirán nuevamente a la conferencia matutina “para explicar lo del Fobaproa”.