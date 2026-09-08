Alista Sheinbaum ley de economía digital para reducir uso de efectivo en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Alista Sheinbaum ley de economía digital para reducir uso de efectivo en México
    La Secretaría de Hacienda y Crédito Público detallará esta semana el contenido del Paquete Económico 2027 y otras leyes. CUARTOSCURO

La Presidenta adelantó que la propuesta será entregada al Congreso de la Unión junto con el Paquete Económico 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que dentro de la entrega del Paquete Económico ante el Congreso de la Unión se incluye un conjunto de reformas complementarias, entre las que destaca una iniciativa en materia de tecnología financiera y facilidades administrativas para las Mipymes.

“Mañana presentamos todas las leyes que estamos enviando al Congreso, porque no solo es el paquete que estamos enviando, sino hay otras leyes. Por ejemplo, vamos a enviar la ley de economía digital con el objetivo de reducir efectivo ya con tiempos específicos, que viene incluida en todo el paquete”, puntualizó la mandataria.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/defiende-claudia-sheinbaum-solidez-de-educacion-en-mexico-pese-a-resultados-de-pisa-CH23357335

Asimismo, la jefa del Ejecutivo dio a conocer que el plan fiscal contempla esquemas innovadores orientados a impulsar la competitividad de las unidades económicas de menor escala en el país.

“El jueves vamos a presentar facilidades muy importantes para la micro y pequeña empresa, que también vienen en el paquete. Son cuestiones muy innovadoras que nos han estado pidiendo las micro y pequeñas empresas y que también las vamos a presentar el jueves”, destacó.

Para detallar la política de ingresos, el gasto público y los alcances normativos de las iniciativas presentadas, la presidenta informó que los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acudirán a las conferencias matutinas del miércoles y jueves.

“Viene el secretario de hacienda, van obras, los subsecretarios para poder explicar todo el paquete que se está entregando hoy”, explicó Sheinbaum Pardo, añadiendo que posteriormente las autoridades hacendarias acudirán nuevamente a la conferencia matutina “para explicar lo del Fobaproa”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
Gobierno

Personajes


Claudia Sheinbaum

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Aclarando

Aclarando
NosotrAs: Vivir con una enfermedad que nadie ve

NosotrAs: Vivir con una enfermedad que nadie ve
La amistad entre Amílcar y Andy data “cuando menos desde 2014, cuando se publicaron fotografías de Andy con Amílcar en una boda en Villahermosa”.

De Los Zetas al CJNG: Riva Palacio expone el historial criminal de los Olán Aparicio, socios de Andy

En caso de que sufra algún acto de terrorismo, el Tren Maya recibirá hasta 300 millones de pesos, lo cual forma parte de la cobertura máxima de responsabilidad, que llega a 11 mil 755 millones de pesos.

Gastan 715 mdp para asegurar Tren Maya contra terrorismo; fue adjudicación directa
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, hoy y mañana cobran los apellidos de la letra G.

Sheinbaum autoriza depositarle 6 mil 400 pesos a beneficiarias y beneficiarios cuyo primer apellido inicie con la letra ‘G’ este 8 y 9 de septiembre
Septiembre de 2026 ofrecerá un mes lleno de fenómenos astronómicos, desde el equinoccio de otoño hasta la Luna llena de Cosecha.

Guía astronómica de septiembre 2026: Lluvias de estrellas, el equinoccio y la Luna de Cosecha
Chucho Gallegos murió a los 84 años. Durante seis décadas fue una figura central del periodismo de espectáculos en México.

Fallece Chucho Gallegos... fundador de TVyNovelas y figura clave del periodismo de espectáculos en México
Julián Quiñones fue incluido entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2026 tras destacar con Al Qadisiya y la Selección Mexicana.

Julián Quiñones, nominado al Balón de Oro 2026: México vuelve tras 19 años