Sheinbaum presentó Plan México ante empresarios de 17 países

México
8 octubre 2025
    Sheinbaum presentó Plan México ante empresarios de 17 países
    Sheinbaum presentó Plan México ante empresarios de 17 países FOTO: CUARTO OSCURO | Galo Cañas Rodríguez

¿Cuáles son los ejes principales que comprenden al Plan de México de Sheinbaum?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este miércoles con empresarios invitados al Foro Económico Mundial, ante quienes presentó los ejes del Plan México, una estrategia enfocada en fortalecer la inversión pública y privada para impulsar el crecimiento económico y garantizar la soberanía alimentaria y energética.

Durante el encuentro, realizado en Palacio Nacional, la Mandataria destacó que su gobierno mantiene una perspectiva optimista sobre el desarrollo económico del país, sustentada en la consolidación de proyectos estratégicos de infraestructura, innovación tecnológica y transición energética.

Fortalecemos la inversión pública y privada para alcanzar la soberanía alimentaria y energética. Seguimos optimistas sobre el crecimiento económico de nuestro país’, expresó la presidenta a través de sus redes sociales.

El diálogo con los representantes empresariales —organizado en el marco de las actividades del Foro Económico Mundial en México— buscó reforzar la confianza del sector privado en el entorno económico nacional, así como abrir nuevas oportunidades de cooperación con actores internacionales.

El Plan México forma parte de la agenda económica del gobierno federal para el periodo 2025-2030, que busca combinar inversión, desarrollo regional y sostenibilidad.

En un comunicado de prensa, Presidencia de la República detalló que la mandataria federal compartió ante empresarios de 17 países el Plan México, el cual engloba acciones como:

*) Fortalecer la conectividad del país con mayor infraestructura ferroviaria, carretera, aeroportuaria y portuaria; generar a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 26 mil megawatts y un complemento de inversión privada para energía, así como 158 proyectos para transmisión; establecer un marco de producción para Petróleos Mexicanos (Pemex) de 1.8 millones de barriles de hidrocarburos al día y desarrollar más gas natural;

*)Invertir en proyectos de agua como la tecnificación del riego agrícola; la construcción de 1.7 millones de viviendas en los siguientes seis años;

*) La creación de 200 mil nuevos lugares en Educación Media Superior y 330 mil para Educación Superior; así como la reducción de al menos el 50 por ciento de los trámites a través de la simplificación y digitalización.

Destacó la creación de 26 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI): 15 en todo el país y 11 adicionales en el sur sureste, que son un esquema con incentivos económicos para la inversión con el objetivo de incentivar el desarrollo nacional. Y anunció que, en las próximas semanas, se presentará el proyecto México, país de innovación, que se compone de cuatro ejes:

• 1. Mayor formación científica, técnica y humanista desde la niñez hasta la Educación Superior.

• 2. La Impulsora Nacional de Innovación con la Banca de Desarrollo para el financiamiento a la pequeña y mediana empresa que permita mayor innovación.

• 3. Servicios de Ingeniería.

• 4. El Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial para generar todas las condiciones de uso de esta herramienta para el gobierno y para la iniciativa privada.

