Sheinbaum propone a Esteban Moctezuma como embajador ante la Unión Europea

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    Sheinbaum propone a Esteban Moctezuma como embajador ante la Unión Europea
    La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el nombramiento de Esteban Moctezuma como representante de México ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo, sujeto a ratificación del Senado. VANGUARDIA/ARCHIVO

Esteban Moctezuma será propuesto como embajador de México ante la Unión Europea tras dejar la representación diplomática en Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que enviará al Senado de la República el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como nuevo embajador de México ante la Unión Europea, además de representante diplomático ante Bélgica y Luxemburgo.

El anuncio marca un nuevo capítulo en la carrera diplomática de Moctezuma, quien hasta hace poco encabezó la Embajada de México en Estados Unidos, una de las posiciones más relevantes dentro de la política exterior mexicana.

Durante una conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre el futuro del exembajador y confirmó su próxima responsabilidad internacional.

“Sí, lo nombramos como embajador de México ante la Unión Europea”, respondió Sheinbaum al referirse al cambio de representación diplomática.

El nombramiento deberá pasar por el proceso correspondiente en el Senado, donde se analizará y votará la designación antes de que pueda asumir oficialmente el cargo.

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ESTEBAN MOCTEZUMA Y LA NUEVA ETAPA DE LA RELACIÓN CON EUROPA

De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una vez que sea ratificado, Esteban Moctezuma tendrá como una de sus principales tareas acompañar la relación entre México y el bloque europeo en un momento considerado estratégico.

Entre sus primeras responsabilidades estará coordinar los trabajos relacionados con la ratificación del Acuerdo Global Modernizado (AGM) con los países integrantes de la Unión Europea.

Este acuerdo busca actualizar las bases de cooperación entre México y Europa, incluyendo temas comerciales, inversión, desarrollo económico y colaboración internacional.

La llegada de Moctezuma ocurre en una etapa donde el país busca fortalecer sus vínculos económicos con distintos socios internacionales, especialmente en materia de comercio exterior y atracción de capital extranjero.

Un dato relevante es que la Unión Europea representa uno de los principales socios comerciales de México fuera de América del Norte, con una relación construida durante décadas mediante acuerdos económicos y diplomáticos.

El nuevo embajador también deberá dar seguimiento a estrategias enfocadas en ampliar la cooperación entre ambas regiones y fortalecer los canales de diálogo político.

EL RELEVO DIPLOMÁTICO TRAS SU SALIDA DE ESTADOS UNIDOS

El movimiento diplomático se produce días después de que Roberto Lazzeri asumiera formalmente la Embajada de México en Estados Unidos, cargo que ocupó Esteban Moctezuma desde 2021.

Con este cambio, el Gobierno federal concluye el relevo en una de sus representaciones internacionales más importantes debido al peso de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Durante su gestión en Washington, Moctezuma participó en una etapa marcada por temas como comercio, migración, seguridad y cooperación regional.

La Embajada mexicana en Estados Unidos es considerada una posición clave debido al volumen de intercambio económico y a la cercanía política entre ambos países.

La transición representa también una nueva asignación para un funcionario con amplia experiencia dentro de la administración pública y la diplomacia.

El perfil de Moctezuma combina trayectoria política, experiencia educativa y participación en distintos cargos de gobierno, elementos que han marcado su carrera durante varias décadas.

PERFIL DE ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN

Esteban Moctezuma Barragán es un político y diplomático mexicano nacido en Ciudad de México en 1954. A lo largo de su carrera ha ocupado diferentes responsabilidades dentro del servicio público y la iniciativa privada.

Fue secretario de Gobernación durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo, además de desempeñarse como senador de la República y participar en diversos espacios de la administración federal.

Antes de llegar a la diplomacia, Moctezuma estuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cargo desde el cual impulsó políticas relacionadas con el sistema educativo nacional.

Su trayectoria también incluye la dirección de una institución bancaria y participación en organizaciones sociales vinculadas con temas educativos y comunitarios.

En 2021 fue designado como embajador de México en Estados Unidos, una posición desde la cual representó al país ante uno de sus principales socios internacionales.

A lo largo de su carrera, Moctezuma ha transitado por distintos ámbitos del gobierno mexicano, desde la política interna hasta la representación exterior.

El nuevo encargo ante la Unión Europea lo coloca nuevamente en un escenario internacional donde deberá impulsar los intereses de México frente a uno de los bloques económicos y políticos más importantes del mundo.

LA AGENDA MÉXICO-UNIÓN EUROPEA

La relación entre México y Europa mantiene una agenda amplia que incluye comercio, inversión, cambio climático, cooperación científica y diálogo político.

La actualización del Acuerdo Global Modernizado representa uno de los principales objetivos de esta nueva etapa, debido a que busca renovar las condiciones de intercambio entre ambas regiones.

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La representación diplomática mexicana tendrá la tarea de mantener las conversaciones con los países europeos y promover acuerdos que beneficien la relación bilateral.

Entre los temas prioritarios se encuentran:

· Fortalecimiento del comercio internacional.

· Atracción de inversiones europeas.

· Cooperación tecnológica y económica.

· Diálogo político entre gobiernos.

· Seguimiento de acuerdos internacionales.

Con el posible nombramiento de Esteban Moctezuma, México prepara un nuevo capítulo en su relación con Europa, mientras el Senado analiza la propuesta para formalizar su llegada a la representación diplomática.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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