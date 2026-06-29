‘Quieren regresar al pasado de corrupción y privilegios’... Sheinbaum por convocatoria del PAN

Durante La Mañanera del Pueblo , la mandataria reaccionó a las propuestas presentadas por sus adversarios políticos rumbo al proceso electoral de 2027 y señaló que estas reflejan una diferencia profunda entre dos visiones de país.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la oposición dejó atrás los discursos con los que buscaba acercarse a distintos sectores sociales y ahora muestra de manera abierta, según su postura, un proyecto que representa el regreso a un modelo de gobierno anterior.

Sheinbaum sostuvo que actualmente existen dos caminos en la discusión pública nacional: mantener el proyecto de la Cuarta Transformación o regresar a políticas asociadas con el periodo neoliberal.

“Ya presentan lo que siempre hemos dicho, que lo único que ellos quieren es regresar al pasado de corrupción y privilegios”, declaró la presidenta al abordar el debate político.

“El pueblo de México es muy claro que en efecto son dos proyectos: regresar al pasado neoliberal, de corrupción y privilegios, o continuar con la transformación. No hay más”, afirmó.

LA DISPUTA POLÍTICA SE CENTRA EN DOS MODELOS DE GOBIERNO

La mandataria señaló que algunas propuestas de la oposición, particularmente del PAN, buscan recuperar programas e instituciones que estuvieron vigentes en administraciones anteriores.

Como ejemplo mencionó el planteamiento de restablecer el Seguro Popular, un esquema de atención médica que funcionó durante gobiernos anteriores y que fue sustituido por otros modelos de salud pública.

Sheinbaum cuestionó esa propuesta al afirmar que durante ese periodo existieron hospitales inconclusos y unidades médicas que, desde su perspectiva, no contaban con el equipamiento necesario para brindar atención adecuada.

También criticó las propuestas relacionadas con desaparecer el IMSS-Bienestar, institución que actualmente brinda servicios médicos en 24 entidades del país.

La discusión sobre el sistema de salud se ha convertido en uno de los puntos centrales del debate político nacional, debido a las diferencias sobre la forma en que debe organizarse la atención médica pública.

Un dato curioso es que los cambios en los modelos de salud pública suelen depender no solo de decisiones administrativas, sino también de la capacidad de infraestructura, presupuesto y personal médico disponible en cada región.

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN Y REFERENCIAS AL PASADO POLÍTICO

Durante su mensaje, Sheinbaum recordó el inicio de los gobiernos del PAN en la Presidencia de México en el año 2000 y afirmó que en aquella etapa el partido utilizó un discurso cercano a movimientos sociales, aunque posteriormente tomó decisiones que, según ella, se alejaron de esas promesas.

La presidenta mencionó episodios políticos de aquella época, como el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador y las controversias relacionadas con la elección presidencial de 2006.

Desde su perspectiva, la oposición actualmente presenta sus propuestas de manera más directa y sin recurrir a discursos similares a los utilizados años atrás.

“Ahora no se vieron tan hipócritas porque ya dijeron lo que quieren: regresar al pasado”, expresó.

Sus declaraciones forman parte de una confrontación política que se intensifica conforme se acercan nuevos procesos electorales, donde los partidos comienzan a definir mensajes y prioridades ante la ciudadanía.

El intercambio también refleja la disputa narrativa sobre la historia reciente del país y la evaluación de los gobiernos que han encabezado distintas fuerzas políticas.

SEGURIDAD, BIENESTAR Y EL DEBATE SOBRE EL FUTURO DEL PAÍS

Otro de los temas abordados por la presidenta fue la seguridad pública. Sheinbaum cuestionó algunas propuestas opositoras, como la construcción de una megacárcel, al considerar que este tipo de planteamientos no atienden las causas profundas de la violencia.

La mandataria señaló que el debate debe incluir factores como el bienestar social, la prevención, la democracia y las libertades públicas.

La seguridad se mantiene como uno de los asuntos más relevantes en la conversación política mexicana, debido a que distintas fuerzas plantean estrategias diferentes para enfrentar la delincuencia y fortalecer las instituciones.

Entre los puntos que generan mayor discusión están:

· El papel del Estado en los servicios públicos.

· El modelo de atención médica nacional.

· Las políticas de seguridad.

· La relación entre gobierno y ciudadanía.

· La continuidad o cambio del proyecto político actual.