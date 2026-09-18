Sheinbaum reacciona a declaraciones de Alejandro Armenta sobre mujeres en municipios inseguros

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    Sheinbaum reacciona a declaraciones de Alejandro Armenta sobre mujeres en municipios inseguros
    La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que “no fue muy afortunada” una declaración de Alejandro Armenta. MIREYA NOVO/CUARTOSCURO

“Es delicado proponer a una mujer en un lugar donde la delincuencia se apoderó desde años”, afirmó Gobernador de Puebla

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que “no fue muy afortunada” una declaración de Alejandro Armenta, quien opinó que “es delicado proponer a una mujer en un lugar donde la delincuencia se apoderó desde años atrás, es un tema de riesgo”. Ante las críticas y condenas hacia su comentario machista, el gobernador de Puebla expresó horas después que “las mujeres tienen plena capacidad para desempeñar cualquier responsabilidad pública o privada”.

Durante la conferencia matutina de este viernes 18 de septiembre desde Irapuato en Guanajuato, la mandataria federal fue cuestionada sobre la postura con tintes machistas del gobernador por Morena de Puebla. Sheinbaum Pardo celebró que haya publicado una nueva postura y corregido su declaración.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/es-delicado-proponer-a-una-mujer-alejandro-armenta-genera-criticas-en-puebla-PC23568447

“Él mismo corrigió lo que había declarado (...) ya declaró otra cosa. Yo creo que él mismo se dio cuenta que no había sido muy afortunada su declaración y hoy en la mañana ya tiene una declaración distinta. Ya hizo una... Mejor declaración, qué bueno, pues, porque si no fue muy afortunada su primera declaración”, respondió la presidenta de México.

Sheinbaum Pardo también precisó que en el caso de Morena, quien aspire a una candidatura será elegido o elegida a través de encuestas a la población, por lo que, si una mujer es ganadora, significa que cuenta con el respaldo del pueblo.

“En el caso de Morena, quien va a ser candidato o candidata de un espacio se decide por encuesta. No lo decide un gobernador, gobernadora, se decide por encuesta. Entonces, si gana una mujer, quiere decir que la gente quiere que una mujer vaya ahí y se busca siempre que haya paridad. Entonces, informo esta parte porque también es importante, ¿quién decide? pues la gente”, expresó la mandataria.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-no-acepta-intervenciones-alejandro-armenta-CO20486163

”ES DELICADO PROPONER A UNA MUJER”

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, generó controversia al asegurar que es peligroso proponer a mujeres para gobernar municipios con altos índices de violencia.

En una conferencia de prensa, el gobernador respaldó la decisión del Congreso Local de designar hombres para encabezar el concejo municipal del municipio de Esperanza, en Puebla.

“Es delicado proponer a una mujer en un lugar donde la delincuencia se apoderó desde años atrás. Es un tema de riesgo”, señaló Armenta en sus declaraciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/armenta-niega-retiro-de-visa-de-eu-gobierno-de-puebla-tambien-desmiente-la-version-ON23486910

¿CUÁLES SON LOS ANTECEDENTES DE INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO?

El municipio de Esperanza enfrenta una crisis institucional tras la detención de su gobernante anterior por presuntos nexos con el crimen organizado. La captura del exalcalde, vinculado a bandas dedicadas al robo de transporte de carga y delincuencia organizada, dejó vacante la administración municipal.

Debido a ese vacío de poder, el Congreso del Estado de Puebla tuvo que intervenir para nombrar a las autoridades interinas que tomarán el control del municipio.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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