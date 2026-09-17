“Es delicado proponer a una mujer”: Alejandro Armenta genera críticas en Puebla
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El gobernador de Puebla justificó nombrar hombres en Esperanza tras señalar que la delincuencia hace peligroso el cargo a mujeres.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, generó controversia al asegurar que es peligroso proponer a mujeres para gobernar municipios con altos índices de violencia.
En una conferencia de prensa, el gobernador respaldó la decisión del Congreso Local de designar hombres para encabezar el concejo municipal del municipio de Esperanza, en Puebla.
”Es delicado proponer a una mujer en un lugar donde la delincuencia se apoderó desde años atrás. Es un tema de riesgo.” señaló Armenta en sus declaraciones.
¿CUÁLES SON LOS ANTECEDENTES DE INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO?
El municipio de Esperanza enfrenta una crisis institucional tras la detención de su gobernante anterior por presuntos nexos con el crimen organizado. La captura del exalcalde, vinculado a bandas dedicadas al robo de transporte de carga y delincuencia organizada, dejó vacante la administración municipal.
Debido a ese vacío de poder, el Congreso del Estado de Puebla tuvo que intervenir para nombrar a las autoridades interinas que tomarán el control del municipio.
REACCIONES Y CRÍTICAS EN REDES SOCIALES
Las palabras del gobernador desataron críticas de activistas y ciudadanos en redes sociales por limitar la participación de las mujeres.
Múltiples usuarios señalaron que la inseguridad no debe ser un pretexto para relegar a las mujeres de los cargos públicos. Además, diversos analistas cuestionaron el contraste de esta postura frente al gobierno federal, recordando que el país es gobernado actualmente por una mujer en la Presidencia.
¿CUÁLES SON LOS REGISTROS DE VIOLENCIA RECIENTE EN EL MUNICIPIO?
El 7 de septiembre del 2026, las autoridades federales desplegaron el Operativo Enjambre con 23 cateos. En la intervención capturaron al alcalde en funciones, Isaac Rodríguez Ochoa, a la exdirectora de la policía municipal y a siete personas más vinculadas al crimen organizado.
Durante las diligencias en el municipio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró 35 armas de fuego (incluidos fusiles de alto poder tipo Barrett), 11 vehículos (algunos con blindaje táctico y artesanal), equipo de comunicaciones y drones.