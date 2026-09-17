“Es delicado proponer a una mujer”: Alejandro Armenta genera críticas en Puebla

El gobernador de Puebla , Alejandro Armenta, generó controversia al asegurar que es peligroso proponer a mujeres para gobernar municipios con altos índices de violencia.

En una conferencia de prensa, el gobernador respaldó la decisión del Congreso Local de designar hombres para encabezar el concejo municipal del municipio de Esperanza, en Puebla.

”Es delicado proponer a una mujer en un lugar donde la delincuencia se apoderó desde años atrás. Es un tema de riesgo.” señaló Armenta en sus declaraciones.

¿CUÁLES SON LOS ANTECEDENTES DE INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO?

El municipio de Esperanza enfrenta una crisis institucional tras la detención de su gobernante anterior por presuntos nexos con el crimen organizado. La captura del exalcalde, vinculado a bandas dedicadas al robo de transporte de carga y delincuencia organizada, dejó vacante la administración municipal.

Debido a ese vacío de poder, el Congreso del Estado de Puebla tuvo que intervenir para nombrar a las autoridades interinas que tomarán el control del municipio.