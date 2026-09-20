PAN acusa a Claudia Sheinbaum de mantener “narcopacto” y convertir a México en narcoestado

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    PAN acusa a Claudia Sheinbaum de mantener “narcopacto” y convertir a México en narcoestado
    Jorge Romero, dirigente del PAN, acusa a Claudia Sheinbaum y Morena de mantener un narcopacto. VANGUARDIA

Jorge Romero, dirigente del partido, exigió a la presidenta romper la presunta alianza de Morena con el crimen organizado.

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum romper un presunto “narcopacto” entre el Gobierno federal y los grupos del crimen organizado. El dirigente nacional del partido, Jorge Romero, afirmó que la actual administración ha permitido que México se convierta en un “narcoestado”.

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El dirigente panista pidió a la mandataria “abrir los ojos” ante la crisis de inseguridad que enfrenta el país. Las declaraciones, difundidas a través de un reporte en sus redes sociales, responsabilizan directamente al partido Morena por mantener una presunta alianza con células delictivas.

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PROPUESTAS PARA SANCIONAR LA COMPLICIDAD DE FUNCIONARIOS

El PAN propone castigos severos para políticos vinculados a la delincuencia organizada. A través de un comunicado oficial, el partido planteó impulsar reformas legales para aplicar cadena perpetua o prisión de por vida a cualquier servidor público o político al que se le compruebe complicidad, financiamiento o nexos con el crimen.

Las sanciones deben aplicarse como traición a la patria y sin distinción partidista, según sostuvo Jorge Romero. La dirigencia albiazul demandó que las investigaciones sobre narcopolítica se realicen de manera pareja, sin importar las siglas o el grupo político al que pertenezcan los acusados.

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EXIGENCIA DE UN CAMBIO EN LA SEGURIDAD

El PAN exige la cancelación inmediata de políticas que permitan impunidad. La dirigencia nacional llamó a la Presidencia de la República a eliminar cualquier acuerdo tácito o tolerancia hacia los carteles de la droga en las distintas regiones del país.

Esta postura genera controversia debido a las sanciones previas del Instituto Nacional Electoral (INE). En meses recientes, la autoridad electoral ordenó al PAN retirar diversos mensajes en redes sociales que usaban términos como “narcopacto” o “narcopolíticos”, al considerar que podían constituir calumnia electoral sin que existieran sentencias judiciales previas. Pese a estos apercibimientos, la dirigencia opositora mantiene el tema como su principal bandera de crítica hacia el Gobierno federal.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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