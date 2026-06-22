Gestiona Marina del Pilar con abogado de Estados Unidos recuperación de visa

CDMX.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reconoció que emprendió gestiones legales en Estados Unidos para intentar recuperar su visa y confirmó la autenticidad de un audio en el que habla sobre el tema con presuntos intermediarios. En declaraciones al semanario ZETA, la mandataria explicó que la conversación se dio en el contexto de los recursos promovidos para que autoridades estadounidenses reconsideraran la revocación de su documento migratorio.

“La realidad es que he hecho, iniciado, los trámites legales para que se reconsidere la decisión”, afirmó. DIFUNDEN CONVERSACIÓN La polémica surgió tras la difusión de fragmentos de una conversación atribuida a la gobernadora, en la que una persona le ofrece una reunión con abogados en instalaciones del Consulado de Estados Unidos en Tijuana y plantea la posibilidad de ayudarla ante eventuales “sanciones y cargos”. En el audio, Ávila Olmeda señala que cualquier gestión relacionada con su caso debería realizarse a través de su abogado.

“Yo la verdad estoy tranquila, hemos estado reuniéndome con quienes me han buscado en las agencias. (...) Yo quiero resolver eso y cualquier cosa, pero sí me gustaría que fuera a través de mi abogado para que él se encargara de todos los trámites legales y jurídicos y que me pudiera explicar exactamente toda la situación”, se escucha decir. Durante la conversación, la gobernadora menciona al abogado Michael Nadler, exfiscal federal en Florida, a quien contrató para atender el caso. “Preferí a alguien que al principio cuando no sabía cómo estaba la situación, busqué a alguien alejado de Baja California para que no fuera a filtrarse”, afirma en la grabación. RECHAZA ACUERDOS IRREGULARES Consultada por ZETA, la mandataria rechazó que esas gestiones implicaran acuerdos irregulares o negociaciones fuera de los canales institucionales. “Lo de supuestos acuerdos en lo oscurito es un invento total. Lo que se escucha en el audio es a una servidora completamente tranquila, porque el que nada debe, nada teme”, sostuvo.

También explicó que el contacto surgió a través de una persona que se presentó como intermediaria y aseguró que el encuentro mencionado en la conversación nunca se llevó a cabo. “Esa llamada se dio en ese contexto, a través de un tercero que se ofreció como intermediario. En algún momento contraté los servicios de un asesor en Estados Unidos, actualmente no cuento con sus servicios y la supuesta reunión a la que se hace referencia nunca ocurrió”, señaló. DEFIENDE INTERLOCUCIÓN Ávila Olmeda defendió además que la relación de su gobierno con autoridades estadounidenses se ha mantenido por cauces formales. “Cualquier acercamiento se atiende de forma formal, institucional, pues nuestra relación con las agencias de Estados Unidos siempre ha sido transparente y de coordinación”, afirmó.

El caso se remonta a mayo de 2025, cuando la gobernadora informó públicamente que Estados Unidos había revocado su visa y la de su entonces esposo, Carlos Torres Torres. En ese momento calificó la medida como una decisión administrativa y negó haber cometido alguna irregularidad. Desde entonces, la mandataria ha recibido el respaldo público de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha defendido su permanencia en el cargo y ha cuestionado los señalamientos provenientes de autoridades estadounidenses. De acuerdo con información publicada por ZETA, la llamada habría ocurrido en enero de 2026 y la reunión que se intentaba concretar nunca llegó a realizarse. Además, el abogado mencionado en la conversación ya no presta servicios a la gobernadora.

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