Exhibe audio a gobernadora de Baja California; promete cooperar con Estados Unidos

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    Exhibe audio a gobernadora de Baja California; promete cooperar con Estados Unidos
    Ávila Olmeda aseguró que aceptó el diálogo pese a que los presuntos funcionarios del país vecino no acreditaron formalmente su representación. Presidencia

La mandataria de Baja California reconoció que la conversación en la que prometió cooperación con datos sí ocurrió

CDMX.- Tras ser exhibida en un nuevo audio dialogando con supuestos agentes de Estados Unidos, la mandataria morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reconoció que la conversación en la que prometió cooperación con datos sí ocurrió.

Ávila Olmeda aseguró que aceptó el diálogo, el cual se presume fue con un agente ligado al FBI y en donde se escucha es presionada a cambio de inmunidad, pese a que los presuntos funcionarios del país vecino no acreditaron formalmente su representación, informó el Diario Zeta.

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La gobernadora, en los últimos años señalada por la presunta revocación de su visa y también por reuniones con autoridades de ese país en medio de acusaciones a políticos mexicanos por presuntos nexos con el narco, envió al Diario Zeta una respuesta ante los nuevos señalamientos.

AUDIO NO REVELA ALGÚN “ACTO IRREGULAR”

La mandataria morenista afirmó que las personas le plantearon distintos escenarios legales sin presentar documentación, identificación o requerimientos oficiales que respaldaran sus afirmaciones.

Añadió que en el audio no revela ningún “acto irregular” que deba ocultar, y que sigue estando dispuesta al intercambio de información, pero exclusivamente de manera institucional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/buscan-revivir-reforma-a-eleccion-de-diputados-migrantes-KF22144781

Este lunes, se reveló cómo Ávila Olmeda es presionada por un presunto agente especial por no dar buena información a la “procuradora”, de acuerdo información del periodista Héctor de Mauleón.

En la grabación, se registra la preocupación de la morenista porque le puedan levantar cargos, y también por ser objeto de una extradición a Estados Unidos.

INSISTE ÁVILA EN COOPERAR CON EU

Asimismo, también insiste en cooperar con dar a conocer lo que escucha en las Mesas de Coordinación de Seguridad, siempre y cuando la reunión sea en un hotel en Baja California, y no en el país vecino o en sedes diplomáticas de Estados Unidos en México.

Añadió que sigue siendo su representante legal en Estados Unidos el abogado Michael Nadler, el cuál es reconocido por litigar contra acusaciones por lavado de dinero o fraudes, así como delitos económicos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/enviara-diputados-pronunciamiento-a-estados-unidos-por-operativos-de-ice-NF22144229

Nadler fue fiscal federal de 2011 a 2020 en el Distrito Sur de Florida, previo a ejercer de manera privada.

AUDIOS DESMIENTEN VERSIÓN OFICIAL

Apenas en junio pasado y luego de un primer audio, la gobernadora Ávila Olmeda calificó de “invento total” las versiones que apuntan a sus presuntos tratos secretos con el Gobierno de Estados Unidos para recuperar su visa.

“No hagamos telenovelas ni historias de La Rosa de Guadalupe”, sentenció durante su conferencia de prensa semanal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/prohibe-corte-frenar-declaracion-patrimonial-de-jueces-aduanales-BF22142333

La polémica se desató tras la difusión de una grabación en la que se escucha a la funcionaria conversar con supuestos intermediarios y asesores externos del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

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