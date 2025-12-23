$!Sheinbaum responde sobre carta de Nicolás Maduro a la ONU y reitera postura de México de no intervención

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum expresa condolencias y confirma investigación tras accidente de avioneta de la Marina en Texas

“No sé si llegó a Relaciones Exteriores, todavía no la recibo yo personalmente” , respondió Sheinbaum ante los medios.

Ante la pregunta, la mandataria señaló que hasta el momento no ha recibido el documento de manera directa y que desconoce si ya fue canalizado a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Durante la conferencia de prensa de este día en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , fue cuestionada sobre si había recibido la carta enviada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a las Naciones Unidas, en la que advierte que acciones de Estados Unidos podrían afectar el suministro de petróleo y energía en América Latina.

SHEINBAUM REITERA POSTURA DE NO INTERVENCIÓN

Durante el intercambio con la prensa, la presidenta hizo referencia al contenido general que el mandatario venezolano ha expuesto públicamente, en el que solicita a las naciones un pronunciamiento más firme frente a lo que califica como hostigamientos y acciones armadas.

“Bueno, dentro de lo que comentaba el presidente venezolano, es que pedía a las naciones que hicieran un llamado más contundente a todos los hostigamientos, pues asesinatos irregulares, extrajudiciales y el decomiso de combustible”, explicó.

Un reportero insistió en si México podría emitir un llamado directo ante estas denuncias, considerando la política exterior que el país ha sostenido históricamente. En respuesta, Sheinbaum reiteró que la postura mexicana se mantiene sin cambios.

“Nuestra política exterior, que tiene que ver con lo que dices, no intervención, no injerencia, solución pacífica de los conflictos. Esa siempre va a ser nuestra posición. Lo hemos dicho con mucha contundencia y lo vamos a defender”, afirmó.

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

La presidenta también informó que México tendrá participación en una próxima sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que se abordarán temas internacionales de relevancia. Señaló que el representante mexicano ante la ONU será quien exponga la posición del país.

“Va a haber una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no sé si es hoy o en estos días. Ahí está nuestro embajador Vasconcelos, nuestro embajador en Naciones Unidas. Ahí va a ser una participación de manera muy firme de lo que piensa siempre México”, indicó.

Sheinbaum agregó que previamente sostuvo conversaciones con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la postura que se mantendrá en ese foro internacional.

“Ayer estuve platicando con Roberto Velasco, que está ahora encargado de Relaciones Exteriores, y va a ser su participación ahí”, comentó.

CARTA ENVIADA POR EL GOBIERNO DE VENEZUELA SEÑALA PREOCUPACIÓN POR ¿OPERACIÓN LANZA DEL SUR’

De acuerdo con información difundida por el gobierno venezolano, el lunes pasado el presidente Nicolás Maduro envió una carta dirigida a los jefes de Estado de América Latina y el Caribe, así como a las 194 naciones que integran la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el documento se denuncia una serie de acciones atribuidas al gobierno de Estados Unidos.

La misiva se centra en la denominada “Operación Lanza del Sur”, un despliegue naval y aéreo que, según el gobierno venezolano, incluye la presencia de submarinos nucleares frente a sus costas bajo el argumento de una operación antidrogas.

En uno de los extractos de la carta se señala: “Me dirijo a usted para alertarle sobre una escalada de agresiones de extrema gravedad por parte del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, cuyos efectos trascienden a mi país y amenazan con desestabilizar a toda la región y al sistema internacional en su conjunto”.

El documento indica que el 14 de agosto de 2025, Estados Unidos ordenó lo que califica como el mayor despliegue naval y aéreo en el Mar Caribe de las últimas décadas, incluyendo un submarino nuclear, frente a las costas venezolanas, en el marco de la citada operación.

“Este acto constituye una amenaza directa del uso de la fuerza, prohibida por el artículo 2, numeral 4, de la Carta de las Naciones Unidas, y vulnera tanto la declaración de la Zona de Paz de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) de 2014, como el Tratado de Tlatelolco, que determina esta región como libre de armas nucleares”, se lee en la carta.