Sheinbaum: ‘Somos el país que menos acceso al crédito da de casi toda América Latina’ y llama a impulsar pyme

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México
/ 20 marzo 2026
    Sheinbaum: ‘Somos el país que menos acceso al crédito da de casi toda América Latina’ y llama a impulsar pyme
    Claudia Sheinbaum señaló que el bajo acceso al crédito limita el crecimiento de pymes y planteó impulsar financiamiento con apoyo de la banca VANGUARDIA

Sheinbaum advierte bajo acceso al crédito en México y propone ampliar financiamiento a pymes con apoyo de banca e inversión en infraestructura

Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó el acceso al crédito en el país y las acciones que su gobierno busca implementar para ampliar las oportunidades de financiamiento, particularmente para pequeñas y medianas empresas.

La mandataria retomó el llamado que hizo a la banca nacional durante la 89 Convención Bancaria, en el que solicitó aumentar el otorgamiento de crédito como parte de una estrategia vinculada a nuevas iniciativas en materia de inversión en infraestructura.

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MÉXICO, ENTRE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA CON MENOR ACCESO AL CRÉDITO

Sheinbaum señaló que el país presenta niveles bajos de acceso al financiamiento en comparación con otras economías de América Latina.

“Ayer puse una gráfica, la última gráfica que puse en mi participación de México comparado con otros países de América Latina en el acceso al crédito... Somos el país que menos acceso al crédito da de casi toda América Latina”, expresó.

La presidenta explicó que esta situación impacta directamente en el crecimiento de pequeños negocios y empresas que buscan expandirse, pero enfrentan dificultades para obtener financiamiento.

“Es decir, cuando un pequeño comerciante, una pequeña empresa, quiere agrandarse para pedir crédito, va al banco y no es sujeto de crédito”, indicó.

COMPROMISO DE LA BANCA PARA AMPLIAR FINANCIAMIENTO

En ese contexto, Sheinbaum destacó que representantes del sector bancario manifestaron su disposición para incrementar el crédito en el país.

“Entonces, pues tenemos que avanzar para que sean sujetos de crédito. Entonces, ayer la banca por primera vez dice, ‘Vamos a buscar todos los mecanismos para ampliar el crédito a los pequeños negocios’”, afirmó.

Detalló que uno de los objetivos planteados es aumentar el nivel de crédito como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), pasando de alrededor del 35-38% a cerca del 48%.

REZAGO FRENTE A OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN

La mandataria comparó los niveles de financiamiento en México con los de otros países latinoamericanos, subrayando la brecha existente.

“Miren. Crédito al sector corporativo no financiero. Y la de abajo, crédito a pymes. Como porcentaje del PIB. Chile tiene casi 100% de su PIB en crédito a pymes. Brasil 55% del PIB en crédito a pymes. Perú 42% Colombia más del 30%. Y México, 22%. Pues no puede ser”, señaló.

Agregó que este panorama limita la inversión y el crecimiento económico, especialmente en sectores productivos de menor escala.

REQUISITOS Y CONDICIONES LIMITAN ACCESO AL CRÉDITO

Sheinbaum también hizo referencia a los obstáculos que enfrentan los solicitantes, más allá de las tasas de interés.

“Entonces, ellos hablan mucho de la importancia de la digitalización para tener la garantía del pago, pero de todas maneras es muy bajo. Pues los requisitos que se ponen para pedir crédito son tan altos que pues poca gente tiene acceso”, explicó.

En ese sentido, ejemplificó que muchas instituciones financieras exigen condiciones difíciles de cumplir para empresas jóvenes.

“Haber tenido 15 años de tu empresa, bueno, pues si eres una empresa que tiene 1 año y quieres crédito, pues cómo no vas a poder tener acceso al crédito”, dijo.

PARTICIPACIÓN DE LA BANCA EN DESARROLLO

La presidenta también mencionó el papel de la banca de desarrollo, particularmente de Nacional Financiera, como parte de las estrategias para ampliar el financiamiento.

“Ahora, Nafinza tiene nuevos instrumentos también para ampliar el crédito, pero Nafinza es una banca no de primer nivel donde vas directamente a pedir el crédito, sino de segundo nivel, esa es la característica de la banca de desarrollo en México”, explicó.

NUEVA INICIATIVA PARA MPULSA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

En el marco de estas acciones, Sheinbaum recordó que su gobierno envió al Congreso una propuesta de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.

Durante su participación en la Convención Bancaria, detalló que esta iniciativa contempla la creación de mecanismos para priorizar proyectos, así como instrumentos financieros que permitan combinar inversión pública y privada.

Además, señaló que se busca establecer un marco normativo integral que facilite el desarrollo de proyectos estratégicos en el país.

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CRÉDITO E INVERSIONS, EJE DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS

La presidenta sostuvo que el fortalecimiento del acceso al crédito es un componente clave para incentivar la inversión en México.

“Muchas veces se dice que el gobierno invierte poco en infraestructura, pero también hay poco crédito para que pueda ampliarse la inversión en México, sobre todo el pequeño y el mediano comercio”, concluyó.

El tema del financiamiento continuará en la agenda económica, en coordinación con instituciones financieras y organismos públicos, como parte de las estrategias para impulsar el crecimiento y la inclusión económica.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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