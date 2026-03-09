Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Brasil por proyectos conjuntos
Luiz Inácio Lula da Silva le reiteró a la presidenta de México que está invitada a visitar a Brasil para fortalecer las relaciones entre países
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó a través de sus redes sociales que sostuvo una conversación con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Lo anterior con el objetivo de dar seguimiento a proyectos conjuntos en materia de desarrollo económico, educación y ciencia entre ambas naciones.
‘Platicamos con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia. Siempre es un gusto’, escribió.
El intercambio ocurre meses después de que el mandatario brasileño invitara públicamente a Sheinbaum a realizar una visita oficial a Brasil, como parte del fortalecimiento de la relación estratégica entre ambos gobiernos y del impulso a una mayor integración regional.
Según el informe del presidente de Brasil, Claudia Sheinbaum accedió a la invitación, la cual se estima que será cumplida entre junio y julio de este mismo año.
En su comunicado publicado en la plataforma de X, Luiz Inácio Lula da Silva compartió lo siguiente:
‘Este lunes (9) hablé por teléfono con la presidenta de México, @Claudiashein, para conversar sobre el fortalecimiento de las relaciones económicas entre nuestros países y la profundización de nuestra alianza bilateral, especialmente en el ámbito energético.
‘Reiteré mi invitación a la presidenta Sheinbaum para que visite Brasil y sugerí organizar un evento empresarial que reúna al sector privado de ambos países y explore nuevas oportunidades de negocio. La presidenta aceptó la invitación para la visita, que se realizará entre junio y julio de este año.’
Desde el inicio de su administración, la presidenta mexicana ha señalado la importancia de consolidar la cooperación con América Latina, particularmente con Brasil, considerado uno de los principales socios políticos y económicos de México en la región.