Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Brasil por proyectos conjuntos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 9 marzo 2026
    Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Brasil por proyectos conjuntos
    Luiz Inácio Lula da Silva invitó a Sheinbaum a visitar Brasil, aproximadamente entre junio y julio Vanguardia

Luiz Inácio Lula da Silva le reiteró a la presidenta de México que está invitada a visitar a Brasil para fortalecer las relaciones entre países

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó a través de sus redes sociales que sostuvo una conversación con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lo anterior con el objetivo de dar seguimiento a proyectos conjuntos en materia de desarrollo económico, educación y ciencia entre ambas naciones.

Platicamos con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia. Siempre es un gusto’, escribió.

El intercambio ocurre meses después de que el mandatario brasileño invitara públicamente a Sheinbaum a realizar una visita oficial a Brasil, como parte del fortalecimiento de la relación estratégica entre ambos gobiernos y del impulso a una mayor integración regional.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum y Lula da Silva, en llamada telefónica, condenan ofensiva de EU contra Venezuela

Según el informe del presidente de Brasil, Claudia Sheinbaum accedió a la invitación, la cual se estima que será cumplida entre junio y julio de este mismo año.

En su comunicado publicado en la plataforma de X, Luiz Inácio Lula da Silva compartió lo siguiente:

Este lunes (9) hablé por teléfono con la presidenta de México, @Claudiashein, para conversar sobre el fortalecimiento de las relaciones económicas entre nuestros países y la profundización de nuestra alianza bilateral, especialmente en el ámbito energético.

Reiteré mi invitación a la presidenta Sheinbaum para que visite Brasil y sugerí organizar un evento empresarial que reúna al sector privado de ambos países y explore nuevas oportunidades de negocio. La presidenta aceptó la invitación para la visita, que se realizará entre junio y julio de este año.

TE PUEDE INTERESAR: Daniel Noboa arremete contra críticas de ‘El escudo de las Américas’ de Trump

Desde el inicio de su administración, la presidenta mexicana ha señalado la importancia de consolidar la cooperación con América Latina, particularmente con Brasil, considerado uno de los principales socios políticos y económicos de México en la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Diplomacia
política
Relaciones Exteriores

Localizaciones


Brasil
México

Personajes


Luiz Inácio Lula Da Silva
Claudia Sheinbaum

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
El 16 de marzo, México tendrá una primera negociación del T-MEC con EU y en mayo con Canadá.

Arrojan consultas de T-MEC respaldo de 84% y alertas por aranceles y reglas de origen
Durante su conferencia matutina también sostuvo que el feminismo no es compatible con la ideología de derecha, al considerar que este movimiento se basa en la defensa de los derechos y la igualdad social.

‘Marchas de 8M en México fueron mayoritariamente pacíficas’; feminismo no es compatible con la derecha, afirma Sheinbaum
Cuerpos de emergencia se movilizaron este lunes en las imediaciones de la estación Metro San Antonio Abad en la Ciudad de México.

Colapsa edificio en demolición en CDMX; reportan 3 personas atrapadas, una más fue rescatada
Durante la manifestación del Día Internacional de la Mujer, un hombre que se integró a las marchas en Tlaxcala fue confrontado y exhibido por una mujer como deudor alimentario.

Hombre que acudió a la marcha del 8M de Tlaxcala fue exhibido y expulsado por deudor alimentario
El presidente Donald Trump recibe a los líderes de una docena de países latinoamericanos en la recién creada Cumbre del Escudo de las Américas en Miami el sábado 7 de marzo de 2026.

Trump convoca una coalición para ‘erradicar’ a los cárteles
Originalmente Trump estimó que el conflicto con Irán se extendería de cuatro a cinco semanas.

Ve Donald Trump ‘prácticamente terminada’ guerra con Irán: ‘No tienen armada ni comunicaciones’
Se determinó que uno de los artefactos lanzados frente a Gracie Mansion contenía la sustancia ‘triperóxido de triacetona, conocida como TATP’, un explosivo casero ‘peligroso y altamente volátil’

Investigan como ‘terrorismo relacionado con el Estado Islámico’ el ataque fallido en Nueva York
El gobierno de Ecuador es uno de los principales simpatizantes de ‘El Escudo de las Américas’ de Trump

Daniel Noboa arremete contra críticas de ‘El escudo de las Américas’ de Trump