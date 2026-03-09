Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Brasil por proyectos conjuntos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó a través de sus redes sociales que sostuvo una conversación con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lo anterior con el objetivo de dar seguimiento a proyectos conjuntos en materia de desarrollo económico, educación y ciencia entre ambas naciones.

‘Platicamos con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia. Siempre es un gusto’, escribió.

El intercambio ocurre meses después de que el mandatario brasileño invitara públicamente a Sheinbaum a realizar una visita oficial a Brasil, como parte del fortalecimiento de la relación estratégica entre ambos gobiernos y del impulso a una mayor integración regional.