Sheinbaum y Brugada se reúnen para el partido México vs Ecuador

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    Sheinbaum y Brugada se reúnen para el partido México vs Ecuador
    La presidenta y la jefa de gobierno se reúnen para ver el partido México-Ecuador Vanguardia

El partido fue pospuesto de las 19 horas a las 20 horas, a causa de lluvias e índices de tormenta eléctrica sobre el Estadio Azteca

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, se encuentran la tarde-noche de este martes en el Parque Tezozómoc, en la alcaldía Azcapotzalco, para convivir con decenas de personas que se dieron cita para seguir el partido México vs Ecuador.

Bajo una persistente lluvia y entre paraguas, familias, jóvenes y aficionados al futbol se congregaron en el espacio público para disfrutar del encuentro deportivo, considerado uno de los más esperados de la jornada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/festejos-operativos-antialcohol-y-lluvias-en-paseo-de-la-reforma-antes-del-partido-BL21803637

A su llegada, Sheinbaum y Clara Brugada saludaron a los asistentes, quienes respondieron con muestras de apoyo y solicitudes de fotografías.

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