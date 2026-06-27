Sheinbaum y Estados Unidos inauguran producción para combatir al gusano barrenador en Chiapas

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    México y Estados Unidos inauguran planta para prevenir propagación del gusano barrenador Vanguardia

La planta productora de moscas estériles provocará la disminución de las plagas, sin la necesidad de usar pesticidas.

El 27 de junio se reportó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, inauguraron una planta de producción de moscas estériles.

La producción de dichas moscas refleja un avance en la estrategia en contra de la plaga del gusano barrenador que ha afectado al ganado, tanto de México como al de Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/crece-9-mil-675-casos-acumulados-de-gusano-barrenador-CE21703881

Panamá, México y Estados Unidos nos unimos en una misma causa. Esta planta representa mucho más que una obra de infraestructura, representa la capacidad de la ciencia para ofrecer soluciones inteligentes, eficaces y sostenibles’ detalló Sheinbaum.

La inauguración tuvo lugar en el municipio de Metapa de Domínguez, de Chiapas. El Estado demuestra un punto de control para disminuir la propagación de infecciones, causadas por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, reconocida por su cuerpo verde esmeralda y sus ojos rojos.

Desde el 21 de noviembre del 2024, Chiapas se ha vuelto el epicentro de la propagación del gusano barrenador para el resto del país. Se destacó, bajo las investigaciones de la Secretaría de Agricultura, que la cantidad de casos acumulados en dicho estado ha sido de 7 mil 123.

Se detalló que la colaboración con Estados Unidos demuestra el compromiso de ambos países para resolver crisis y respetar la soberanía.

Desde Chiapas, donde comienza México, enviamos un mensaje al mundo: la cooperación entre países soberanos siempre será más poderosa que la confrontación cuando se trata de proteger el bienestar de nuestros pueblos’ expresó la presidenta de México.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural compartió en un comunicado que ‘la inauguración de la Planta Productora de Moscas Estériles en Metapa, Chiapas, marca un paso estratégico para erradicar el Gusano Barrenador del Ganado. En coordinación con el Gobierno de Estados Unidos, demostramos que la ciencia, la cooperación y el trabajo conjunto son el camino para proteger la sanidad animal y enfrentar desafíos que trascienden fronteras. Juntas y juntos volveremos a erradicar el Gusano Barrenador del Ganado’.

Somos socios comerciales y nuestra relación agrícola ayuda a alimentar a millones de familias en ambos lados de la frontera (...) entonces este problema (del gusano barrenador) no solo es un asunto agrícola, es un asunto de seguridad alimentaria’ colaboró la canciller Brooke Rollins.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-lidera-casos-de-gusano-barrenador-en-coahuila-senasica-reporta-14-focos-activos-en-la-entidad-CB21648794

Rollins y Ronald Douglas, embajador de Estados Unidos en México, destacaron la cooperación de la administración de Sheinbaum y resaltaron que la inversión ascendente para combatir al gusano barrenador, desde la planta en Chiapas, es de 83,8 millones de dólares.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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