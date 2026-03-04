Sheinbaum ya tiene lista la Reforma Electoral... la llama Decálogo por la Democracia

Durante su conferencia matutina, explicó que se trata de una reforma constitucional con tres objetivos centrales: reducir costos del sistema electoral · replantear la representación proporcional · fortalecer la fiscalización y la participación ciudadana. “Es un compromiso con la democracia y con el uso responsable de los recursos públicos”, afirmó.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que concluyó la propuesta de Reforma Electoral que enviará a la Cámara de Diputados. El proyecto, al que denominó Decálogo por la Democracia , reúne diez puntos que buscan modificar aspectos estructurales del sistema político-electoral mexicano.

La iniciativa será discutida por el Congreso de la Unión, instancia que tendrá la facultad de analizarla y, en su caso, aprobar los cambios constitucionales que implica. El debate se anticipa amplio, dado el alcance de las modificaciones planteadas.

CAMBIOS A DIPUTADOS Y SENADORES

Uno de los puntos más relevantes es la transformación en la elección de los 200 diputados de representación proporcional. La propuesta elimina las listas cerradas elaboradas por partidos políticos. En su lugar, plantea que una parte de esos espacios se asigne a los candidatos con mayor votación que no hayan ganado su distrito.

Otra parte sería definida mediante voto ciudadano directo, lo que modificaría el esquema vigente de plurinominales. Con ello, el Ejecutivo busca alterar la lógica de representación en la Cámara de Diputados y vincular más el resultado con el desempeño en las urnas.

En el caso del Senado, la iniciativa propone eliminar la representación proporcional. De aprobarse, solo permanecerían las figuras de mayoría relativa y primera minoría por estado, reduciendo el número de legisladores electos por lista nacional.

REDUCCIÓN DE COSTOS Y NUEVAS REGLAS

El Decálogo por la Democracia también contempla una reducción del 25% en el gasto electoral. Esta disminución abarcaría recursos asignados al Instituto Nacional Electoral · organismos locales · partidos políticos, con el argumento de optimizar el uso del presupuesto.

Otro eje es el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización de campañas. La presidenta señaló que se busca evitar financiamiento indebido y reforzar la transparencia en el origen y destino de los recursos. “Debe haber reglas claras y supervisión efectiva”, puntualizó.

Entre los demás puntos se incluyen voto para mexicanos en el extranjero en diputaciones de representación proporcional · reducción de tiempos de radio y televisión en campañas · uso regulado de inteligencia artificial en propaganda política · cómputos distritales más eficientes · impulso a la democracia participativa · prohibición del nepotismo · no reelección.

La Reforma Electoral presentada por el Ejecutivo abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el modelo democrático del país. Su futuro dependerá del debate legislativo y de los consensos que logren construirse en el Congreso.