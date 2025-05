Sigue la tendencia de disminución de planteles públicos de educación inicial

Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, disminuyó el número de planteles públicos de educación inicial y preescolar en 19.3% y 2.9%, respectivamente, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

El organismo indica que de 4 mil 432 escuelas que existían en educación inicial en el ciclo escolar 2018-2019, para el periodo lectivo 2023-2024 se redujeron a 3 mil 51.

TE PUEDE INTERESAR: Revelan nuevo modus operandi de los polleros, enganchan a través de TikTok

En tanto que de preescolar pasaron de 59 mil 489 a 57 mil 367. Los datos de la Mejoredu también reportan la caída en la matrícula de educación preescolar de 4 millones 125 mil 816 a 3 millones 599 mil 584; en primaria de 13 millones 81 mil 359 a 12 millones 267 mil 97, de los cuales 14 mil 52 son indígenas, mientras que la matrícula de secundaria pasó de 3 millones 283 mil 21 a 3 millones 204 mil.

Pero en esos niveles educativos se registra un aumento en la matrícula de planteles particulares, a partir del periodo lectivo 2020-2021.

En preescolar, el número de estudiantes pasó de 467 mil 869 a 592 mil 38; en primaria de un millón 222 mil 551 a un millón 34 mil 275, y en secundaria de 575 mil 921 a 622 mil 414, reportan cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Fernando Ruiz Ruiz, especialista en temas educativos, externa que es preocupante el descenso de planteles tanto en educación inicial como preescolar, al tiempo que argumenta que existe desinterés por parte de la SEP por concretar una mejor oferta educativa para ambos niveles.

“Este descenso de planteles públicos en ambos niveles, es un llamado de alerta. Hay que contemplar que en estos dos niveles la participación de la iniciativa privada es muy importante, alrededor de 15% de la matrícula en preescolar. Es claro que existe un desinterés de la Secretaría por consolidar una oferta en esos dos niveles, porque no ha habido un aumento en la inversión, por ejemplo, en educación inicial”.

En el caso de educación preescolar, menciona que “también estamos ante una falta de claridad de cuánto se está invirtiendo. Tenemos que ver si la SEP está tomando estas medidas de reducción de los planteles ante el descenso de la tasa de natalidad o es parte de un efecto de desinterés por parte del gobierno”.

Ruiz Ruiz también se refiere al descenso de la matrícula de educación básica en escuelas públicas al comentar que todos los programas destinados a fortalecer las capacidades de las escuelas para hacerlas más atractivas, fueron eliminados en el sexenio pasado.

”Estos programas prácticamente fueron desaparecidos y todos sus recursos fueron transferidos a los programas de becas, fundamentalmente, y para el programa La Escuela es Nuestra, creación de infraestructura. Creo que debe volver a repensarse en el diseño de estrategias que estén orientadas más a las escuelas, sin reducir los gastos en becas”, refiere.

En enero pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que en educación primaria, en la que la matrícula ha ido en descenso drásticamente, se deba a la deserción escolar, y argumentó que este fenómeno es producto de la disminución de los índices de natalidad.

”Por la tasa poblacional, hay menor número de niños entre 6 y 12 años que en años anteriores, en total en el país”, dijo.

El especialista expone que ese argumento no es del todo cierto, porque al tiempo que disminuye el número de estudiantes de educación básica en escuelas públicas, esa cifra crece en los colegios particulares.

Para el exsecretario de Educación Pública de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía, es innegable que la llamada Cuarta Transformación está privatizando la educación en México.

“Sus propios números y los de la Mejoredu se lo están diciendo. Las cifras de las escuelas privadas, los indicadores están señalando que muy probablemente el dinero que están recibiendo las familias o los alumnos en becas, se está redireccionando para pagar escuelas privadas. Existe una conclusión entre estos dos puntos: la pérdida de sentido que tiene la autoridad tiene una correlación con la concientización de los padres de familia que a últimas fechas perciben que el sistema educativo ha empeorado. Si ya estaba mal, ahora está peor”.

El exfuncionario estatal menciona que si la natalidad ha disminuido como se señala en el gobierno federal, no se encontraría esa correlación disminución de la matrícula en la escuela pública y aumento en las en las privadas.

”Existe un dato que ahora coincide irónicamente con los gobiernos de la 4T. Al momento en que la reforma educativa se implementó con mayor determinación durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, se registraron numerosos paros por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo que los padres y madres de familia optaron por sacar a sus hijos de las escuelas públicas para mandarlos a las privadas”, dice.

Señala Mejía que la estrategia educativa del gobierno federal tiene posibilidad de éxito, siempre y cuando haya formación continua de los docentes.

“No necesitamos una reforma educativa, necesitamos prácticas educativas exitosas, y esas prácticas educativas pueden ser a partir de proyectos. Pero no va a haber esos proyectos con prácticas educativas exitosas si no acompañas, y acompañar no es depositar un dinero, ni al alumno, ni al supuesto comité de la escuela de padres de familia. Sí que hay tiempo para ajustar, y de darnos cuenta que no es con reformas educativas como vamos a poder transformar la condición de un niño de una escuela en un contexto complicado”, resalta.

Alejandra Luna Guzmán, académica del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, coincide con Mejía en que el país necesita ampliar la infraestructura en educación inicial y en preescolar, porque ambos niveles educativos “son importantísimos para el desarrollo integral de los niños”. También atribuyó el fenómeno a la violencia en el país.

*814 mil 262 escuelas primarias disminuyeron de 2018 a 2023, señala Mejoredu.