Siguen incomunicadas 160 comunidades por lluvias en 5 estados

México
/ 16 octubre 2025
    Siguen incomunicadas 160 comunidades por lluvias en 5 estados
    Hidalgo es el estado más afectado, con un total de 84 poblaciones a las que no se tiene acceso. FOTO: CUARTOSCURO

Persiste incomunicación, pese a las labores de limpieza y reconstrucción de carreteras y puentes que ya se ha hecho

160 comunidades de los cinco estados más afectados por las lluvias de los últimos días permanecen incomunicadas, pese a trabajos de limpieza y reconstrucción de carreteras y puentes, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Jesús Esteva, titular de la SICT, explicó que se han registrado 461 incidencias en la red estatal carretera y caminos alimentadores, de las que 178 ya se atendieron con el apoyo de 685 trabajadores, 368 máquinas y 149 frentes de obra.

En Hidalgo hay 84 localidades sin acceso, 21 en Puebla, 10 en Querétaro y 45 en Veracruz.

“Se están realizando proyectos ejecutivos para la reconstrucción de puentes afectados, además de labores de limpieza con 300 máquinas y 3 mil trabajadores, apoyados por la Defensa y la Marina con 323 equipos y 4 mil 756 elementos”, señaló el funcionario federal.

Esteva dijo que además se han desplegado 47 helicópteros para llevar ayuda a las zonas afectadas: 21 en Hidalgo, 17 en Veracruz, siete en Puebla y dos en Querétaro.

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una especialidad en Periodismo y participación en múltiples cursos, talleres y estancias profesionales en México y en Estados Unidos. Reportero desde el 2012, con experiencia de cobertura en temas relacionados al ámbito legislativo de Coahuila, migración, trabajo, campo, entre otros.

