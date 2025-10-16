Siguen incomunicadas 160 comunidades por lluvias en 5 estados

160 comunidades de los cinco estados más afectados por las lluvias de los últimos días permanecen incomunicadas, pese a trabajos de limpieza y reconstrucción de carreteras y puentes, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Jesús Esteva, titular de la SICT, explicó que se han registrado 461 incidencias en la red estatal carretera y caminos alimentadores, de las que 178 ya se atendieron con el apoyo de 685 trabajadores, 368 máquinas y 149 frentes de obra.

En Hidalgo hay 84 localidades sin acceso, 21 en Puebla, 10 en Querétaro y 45 en Veracruz.

“Se están realizando proyectos ejecutivos para la reconstrucción de puentes afectados, además de labores de limpieza con 300 máquinas y 3 mil trabajadores, apoyados por la Defensa y la Marina con 323 equipos y 4 mil 756 elementos”, señaló el funcionario federal.

Esteva dijo que además se han desplegado 47 helicópteros para llevar ayuda a las zonas afectadas: 21 en Hidalgo, 17 en Veracruz, siete en Puebla y dos en Querétaro.