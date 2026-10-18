Sinaloa refuerza la seguridad con 20 mil elementos federales en zonas de mayor riesgo

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sinaloa refuerza la seguridad con 20 mil elementos federales en zonas de mayor riesgo
    La gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, informó que el operativo se concentra en Culiacán, Escuinapa, Mazatlán y Navolato, mientras autoridades buscan reducir los delitos y mejorar la vigilancia. FOTO: CUARTOSCURO

La gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, informó que el operativo se concentra en Culiacán, Escuinapa, Mazatlán y Navolato.

Sinaloa mantiene un despliegue de 20 mil elementos de las fuerzas federales para atender los problemas de seguridad en la entidad, con especial atención en los municipios que registran mayores dificultades por la violencia.

Seguridad, agua y movilidad: proponen unir gobiernos para transformar las ciudades de México

La gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, informó que la estrategia se desarrolla de manera coordinada entre autoridades estatales y federales, con prioridad en Culiacán, Escuinapa, Mazatlán y Navolato.

Durante una gira de trabajo por Badiraguato, la mandataria reconoció que todavía hay retos importantes para recuperar la tranquilidad de la población, aunque destacó avances en el combate a la delincuencia.

¿DÓNDE SE CONCENTRAN LOS 20 MIL ELEMENTOS FEDERALES?

De acuerdo con Domínguez Nava, el despliegue de seguridad tiene una presencia reforzada en los municipios donde las autoridades identifican mayores problemas de seguridad pública.

Culiacán, Escuinapa, Mazatlán y Navolato se encuentran entre las zonas prioritarias para las acciones de vigilancia y prevención del delito.

La gobernadora explicó que las corporaciones mantienen labores en los 20 municipios de Sinaloa, aunque la distribución del personal responde a las condiciones particulares de cada región.

Uno de los movimientos recientes fue el fortalecimiento de la seguridad en Escuinapa, donde se incrementó la presencia de elementos federales y estatales para atender la situación que enfrenta el municipio.

$!Sinaloa mantiene un despliegue de 20 mil elementos de las fuerzas federales para atender los problemas de seguridad en la entidad.
Sinaloa mantiene un despliegue de 20 mil elementos de las fuerzas federales para atender los problemas de seguridad en la entidad. FOTO: CUARTOSCURO

SINALOA REPORTA AVANCES CONTRA LA DELINCUENCIA

La mandataria interina señaló que las acciones coordinadas han permitido concretar detenciones de presuntos generadores de violencia y avanzar en el combate al robo de vehículos, delito que, según indicó, presenta una disminución.

Sin embargo, reconoció que estos resultados no significan que el problema esté resuelto. Las autoridades mantienen el objetivo de reducir los delitos de mayor impacto y mejorar las condiciones de seguridad para los habitantes.

Domínguez Nava también recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita a Sinaloa el pasado 20 de septiembre, anunció que la presencia de las fuerzas federales continuará durante el tiempo que sea necesario.

La permanencia del operativo forma parte de la estrategia para atender los problemas de seguridad en el estado.

EMPRESARIOS PROPONEN CONECTAR CÁMARAS AL C4 Y AL C5

Como parte de las medidas para mejorar la vigilancia, el gobierno estatal planteó al sector empresarial y comercial la posibilidad de conectar sus cámaras de videovigilancia con el sistema C4 y el próximo C5.

La propuesta busca facilitar una respuesta más rápida de las autoridades ante situaciones de riesgo o emergencias, mediante el aprovechamiento de las cámaras instaladas en establecimientos privados.

Destina Ramos Arizpe más de 122 mdp a seguridad pública

Domínguez Nava explicó que presentó esta iniciativa durante una reunión con integrantes de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Mazatlán.

La intención es extender el planteamiento a otros municipios para fortalecer la coordinación entre autoridades y negocios.

Con estas acciones, el gobierno de Sinaloa busca complementar el despliegue de seguridad con herramientas tecnológicas que permitan mejorar la vigilancia y atender incidentes con mayor rapidez.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ejército
Seguridad

Localizaciones


Sinaloa

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
“Es como una revolución nada más que es digital. Es una transformación digital para beneficio del pueblo”, declaró en Campeche.

Se compromete Sheinbaum a modernizar todo el sistema de salud en México: ‘Me canso ganso’
Gente mira a un auto calcinado en Place de la Republique el día después de una manifestación contra el creciente coste de la vida, que se suma a las protestas estudiantiles, en París.

Macron promete castigo para quienes ‘buscaron derribar la República’
El Rodeo Saltillo concluirá con doble concierto country, exhibiciones ganaderas, competencias vaqueras y actividades infantiles en la Expo Coahuila.

Rodeo Saltillo 2026: música country con Heartland y Brett Young para el gran cierre hoy domingo

A través de sus redes sociales, El Arqui Juve comparte consejos de arquitectura y construcción para ayudar a las familias a prevenir engaños al edificar sus viviendas.

El Arqui Juve llega a la final mundial de creadores educativos en Qatar
Contracción en la industria automotriz obedece a reestructuraciones internas de las principales armadoras y a los efectos de los marcos comerciales regionales, lo que afecta a empresas de alto peso.

Exportaciones y reactivación de inversión impulsan la economía en México
La herramienta digital permite consultar costos mínimos, máximos y promedio de productos en distintas tiendas, además de revisar cómo han cambiado sus precios antes de la temporada de ofertas de noviembre.

Buen Fin 2026: Profeco activa comparador de precios para detectar descuentos reales
Sin miedo al frio: Así se vive el Rodeo Saltillo desde su nueva sede Expo Coahuila

Sin miedo al frio: Así se vive el Rodeo Saltillo desde su nueva sede Expo Coahuila
Los primeros lugares de las ramas femenil y varonil recibieron trofeos durante la ceremonia de premiación, realizada frente al Frontispicio del Tecnológico.

Más de 2 mil 500 corredores participan en la 5K Go Burros Pardos en Saltillo