Sinaloa refuerza la seguridad con 20 mil elementos federales en zonas de mayor riesgo

Sinaloa mantiene un despliegue de 20 mil elementos de las fuerzas federales para atender los problemas de seguridad en la entidad, con especial atención en los municipios que registran mayores dificultades por la violencia.

La gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, informó que la estrategia se desarrolla de manera coordinada entre autoridades estatales y federales, con prioridad en Culiacán, Escuinapa, Mazatlán y Navolato.

Durante una gira de trabajo por Badiraguato, la mandataria reconoció que todavía hay retos importantes para recuperar la tranquilidad de la población, aunque destacó avances en el combate a la delincuencia.

¿DÓNDE SE CONCENTRAN LOS 20 MIL ELEMENTOS FEDERALES?

De acuerdo con Domínguez Nava, el despliegue de seguridad tiene una presencia reforzada en los municipios donde las autoridades identifican mayores problemas de seguridad pública.

Culiacán, Escuinapa, Mazatlán y Navolato se encuentran entre las zonas prioritarias para las acciones de vigilancia y prevención del delito.

La gobernadora explicó que las corporaciones mantienen labores en los 20 municipios de Sinaloa, aunque la distribución del personal responde a las condiciones particulares de cada región.

Uno de los movimientos recientes fue el fortalecimiento de la seguridad en Escuinapa, donde se incrementó la presencia de elementos federales y estatales para atender la situación que enfrenta el municipio.