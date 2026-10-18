Sinaloa refuerza la seguridad con 20 mil elementos federales en zonas de mayor riesgo
La gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, informó que el operativo se concentra en Culiacán, Escuinapa, Mazatlán y Navolato.
Sinaloa mantiene un despliegue de 20 mil elementos de las fuerzas federales para atender los problemas de seguridad en la entidad, con especial atención en los municipios que registran mayores dificultades por la violencia.
La gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, informó que la estrategia se desarrolla de manera coordinada entre autoridades estatales y federales, con prioridad en Culiacán, Escuinapa, Mazatlán y Navolato.
Durante una gira de trabajo por Badiraguato, la mandataria reconoció que todavía hay retos importantes para recuperar la tranquilidad de la población, aunque destacó avances en el combate a la delincuencia.
¿DÓNDE SE CONCENTRAN LOS 20 MIL ELEMENTOS FEDERALES?
De acuerdo con Domínguez Nava, el despliegue de seguridad tiene una presencia reforzada en los municipios donde las autoridades identifican mayores problemas de seguridad pública.
Culiacán, Escuinapa, Mazatlán y Navolato se encuentran entre las zonas prioritarias para las acciones de vigilancia y prevención del delito.
La gobernadora explicó que las corporaciones mantienen labores en los 20 municipios de Sinaloa, aunque la distribución del personal responde a las condiciones particulares de cada región.
Uno de los movimientos recientes fue el fortalecimiento de la seguridad en Escuinapa, donde se incrementó la presencia de elementos federales y estatales para atender la situación que enfrenta el municipio.
SINALOA REPORTA AVANCES CONTRA LA DELINCUENCIA
La mandataria interina señaló que las acciones coordinadas han permitido concretar detenciones de presuntos generadores de violencia y avanzar en el combate al robo de vehículos, delito que, según indicó, presenta una disminución.
Sin embargo, reconoció que estos resultados no significan que el problema esté resuelto. Las autoridades mantienen el objetivo de reducir los delitos de mayor impacto y mejorar las condiciones de seguridad para los habitantes.
Domínguez Nava también recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita a Sinaloa el pasado 20 de septiembre, anunció que la presencia de las fuerzas federales continuará durante el tiempo que sea necesario.
La permanencia del operativo forma parte de la estrategia para atender los problemas de seguridad en el estado.
EMPRESARIOS PROPONEN CONECTAR CÁMARAS AL C4 Y AL C5
Como parte de las medidas para mejorar la vigilancia, el gobierno estatal planteó al sector empresarial y comercial la posibilidad de conectar sus cámaras de videovigilancia con el sistema C4 y el próximo C5.
La propuesta busca facilitar una respuesta más rápida de las autoridades ante situaciones de riesgo o emergencias, mediante el aprovechamiento de las cámaras instaladas en establecimientos privados.
Domínguez Nava explicó que presentó esta iniciativa durante una reunión con integrantes de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Mazatlán.
La intención es extender el planteamiento a otros municipios para fortalecer la coordinación entre autoridades y negocios.
Con estas acciones, el gobierno de Sinaloa busca complementar el despliegue de seguridad con herramientas tecnológicas que permitan mejorar la vigilancia y atender incidentes con mayor rapidez.