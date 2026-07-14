Renovación de la Línea 3 del Metro CDMX tendrá una inversión de más de 40 mmdp

CDMX.- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que la renovación de la línea 3 del Metro, que corre de Indios Verdes a Universidad, tendrá una inversión estimada de más de 40 mil millones de pesos y se financiará mediante un proyecto de conversión con una empresa. “Este gran esfuerzo no se hará como algunos quisieran, a costa de aumentar el costo del Metro”, advirtió, al refrendar el compromiso de su administración de no aumentar la tarifa de cinco pesos por boleto. “No es que dejemos una tarifa barata y que el Metro se vaya para abajo, no”, aseveró.

Desde la estación Universidad, la mandataria capitalina enlistó cinco puntos relevantes que contempla esta renovación: compra de 45 trenes nuevos que circularán en esta línea; modernización de todo el sistema de vías; modernización de los sistemas eléctricos, electromecánicos y contra incendios; transformación del sistema de control de trenes y de señalización; y rehabilitación de todas las estaciones de la línea. Reiteró que el modelo de intervención de la línea buscará minimizar afectaciones a los usuarios, sin cierres del servicio, por lo que se priorizará que los trabajos sean de noche, los fines de semana y por tramos. Asimismo, enfatizó que este 2026 “ninguna estación de la línea 3 cerrará ni el servicio se va a interrumpir”; será hasta 2027 cuando inicien los trabajos en vías. MECANISMO DE COINVERSIÓN El financiamiento de esta renovación se llevará a cabo mediante una “conversión”, es decir, se hará de manera conjunta con una empresa, la cual será seleccionada tras un proceso “abierto” de licitación, cuyo fallo será el próximo 14 de septiembre, adelantó el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton. La invitación a las empresas interesadas en participar en este proceso de licitación se lanzó el pasado 19 de junio. El secretario de Administración y Finanzas explicó que, para reducir los costos —a menos de la mitad—, se hará uso de un mecanismo denominado “vehículo de propósito específico”.

Adelantó que este mismo martes se publicarán en la Gaceta Oficial de la CDMX los lineamientos que se solicitarán a las empresas interesadas en participar en el proceso de licitación, entre los que destaca minimizar las afectaciones a los usuarios durante los trabajos de modernización. De Botton Falcón señaló que en lo que queda de 2026 se concluirá con la fabricación de maquinaria especializada para realizar la obra y se hará el pedido de materiales de obra y equipos especializados; en 2027 se iniciarán los trabajos en vía (sin cierres del servicio) y se instalará el sistema de control CBTC, el más moderno del mundo.

Tras señalar que la línea 3 es la segunda línea con mayor demanda en la red, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, detalló que se renovará infraestructura, sistemas de control, telecomunicaciones, instalaciones eléctricas y material rodante “para ofrecer un servicio más seguro, más confiable y con mayor capacidad para responder a las necesidades de una ciudad que sigue creciendo”.