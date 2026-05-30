Se registra microsismo de magnitud de 2.5 en Chalco; no hay reporte de daños ni lesionados

CHALCO, EDOMEX.- El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó este sábado un movimiento telúrico con epicentro muy cercano al municipio de Chalco, en el Estado de México, ocurrido a las 14:06 horas, tiempo del centro de México. Según el reporte oficial, el sismo tuvo una magnitud de 2.5, una profundidad de 7.0 kilómetros y su epicentro se localizó a solo 6 kilómetros al suroeste de esta demarcación.

Por sus características, se trata de un movimiento de baja intensidad, perceptible principalmente en zonas cercanas al punto de origen, pero sin capacidad de generar riesgos mayores. Las autoridades locales de protección civil y cuerpos de emergencia han informado que no se registraron daños estructurales, afectaciones a servicios públicos ni personas lesionadas a consecuencia del movimiento.

SISMOS DE ESTA MAGNITUD SON COMUNES Varias personas en la zona compartieron en redes sociales que sintieron una ligera vibración o estruendo, pero sin causar alarma generalizada ni activación de alertas sísmicas. Especialistas del SSN explicaron que sismos de esta magnitud son comunes en la región por su ubicación geológica, y que no representan un indicio de movimientos mayores inminentes.

Se recomienda a la población mantener la calma, seguir las medidas básicas de seguridad y consultar únicamente fuentes oficiales para información actualizada. La dependencia recordó que todos los movimientos son monitoreados en tiempo real, y cualquier registro relevante se dará a conocer a través de sus canales oficiales.

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