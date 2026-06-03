Sitian maestros del CNTE aeropuerto de Oaxaca y casetas en Chiapas

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    Sitian maestros del CNTE aeropuerto de Oaxaca y casetas en Chiapas
    Recursos obtenidos con boteos en casetas se usarán para traslados a CDMX para participar en plantón nacional. CUARTOSCURO

Movilizaciones se dan mientras siguen negociaciones con el gobierno federal; siguen sin llegar a acuerdo

En el marco del tercer día de huelga nacional, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen tomados los accesos viales al aeropuerto en Oaxaca y casetas de cobro en Chiapas.

En Oaxaca, los agremiados a la Sección 22 de la CNTE, en conjunto con grupos de taxistas locales, paralizaron los accesos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, ubicado en la capital del estado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cnte-eleva-protestas-bloquea-y-vandaliza-edificios-de-sep-e-issste-EB21132226

Manifestantes pertenecientes al sector Valles Centrales se concentraron en las inmediaciones de la terminal aérea, bloqueando el tránsito de pasajeros, trabajadores y turistas.

Durante la manifestación, transportistas retuvieron camiones de transporte público del sistema Binnibus para utilizarlos como barricadas sobre la vía Oaxaca-Puerto Ángel, lo que colapsó el tráfico en el crucero aeroportuario.

En tanto, docentes de las regiones de la Costa, Istmo, Sierra y Tuxtepec tomaron las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Planta de Distribución de Pemex localizada en Santa María El Tule, bajo la premisa de mantener una presencia permanente e indefinida.

Asimismo, representantes de las regiones de la Cañada y la Mixteca se trasladaron a la caseta de peaje de San Pablo Huitzo a partir de las 9:00 horas, donde dejaron paso libre para vehículos particulares y consideraron la retención de unidades comerciales pertenecientes a empresas transnacionales.

El magisterio de Chiapas dio continuidad a los resolutivos emanados de su Asamblea Estatal Permanente del pasado 2 de junio, y liberaron de casetas de peaje y pidieron cuotas voluntarias (boteo) de 9:00 a 14:00 horas.

La plaza de cobro de Chiapa de Corzo quedó bajo el control del magisterio disidente de los sectores Valle, Costa Chica, Costa Grande, Frailesca, Cuxtepeques, Soconusco, Cañera, Ocosingo, Bachajón, Cafetalera, Sierra Norte, Maya, Chol, Zoque, Itzantun, Petróleos, Tojolabal, Pakalkín y Selva Bonampak.

En tanto, la caseta de Ocozocoautla fue asignada a personal jubilado de las regiones Centro, Frontera Sur, Sierra Madre, Lagos y Altos CCL-NEI.

El dinero obtenido a través de los boteos, se informó en asamblea, se destinará al financiamiento de los traslados de contingentes hacia el plantón nacional en la Ciudad de México.

Las protestas del magisterio sumaron la participación de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuyos agremiados iniciaron este miércoles un plantón por tiempo indefinido en la Plaza de Armas.

Al igual que el resto de los contingentes de la CNTE, las demandas centrales de los manifestantes se enfocan en la exigencia de respuestas resolutivas a sus pliegos petitorios nacionales, que incluyen la abrogación de la reforma educativa y la cancelación de la Ley del ISSSTE de 2007.

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