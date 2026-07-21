Sobornan en dólares para importar granos; envíos entraban por Piedras Negras
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Entre 2013 y 2023, funcionarios recibieron pagos directos e indirectos en las aduanas de Juárez, Nuevo Laredo y Piedras Negras para avalar cargamentos
Un agente aduanal fue sentenciado en EU por sobornar durante al menos 10 años a funcionarios de Sader para ingresar cargamentos a México.
Se trata de Carlos Leopoldo Alvelais, ciudadano estadounidense residente de El Paso, Texas, quien es dueño de la Agencia Aduanal Alvelais Alarcón en Ciudad Juárez.
La Corte para el Distrito Oeste de Texas condenó a Alvelais a 18 meses de cárcel, tres años de libertad supervisada y una multa de 250 mil dólares, luego de que aceptó declararse culpable de los sobornos.
Según la acusación, presentada bajo sello en octubre de 2025 y publicada ayer, funcionarios de Sader (antes Sagarpa) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) recibieron sobornos entre junio de 2013 y al menos abril de 2023 para dejar pasar los cargamentos de una empresa agrícola estadounidense, no identificada en los documentos públicos.
Los envíos ingresaban al país por las aduanas de Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Piedras Negras.
“Alvelais y otros implementaron un esquema por el que ofrecieron y autorizaron el pago de sobornos, directa e indirectamente, para el beneficio de funcionarios mexicanos, para evitar las tarifas y otros retrasos regulatorios en los que se habría incurrido si dichos funcionarios hubieran detectado impurezas en los productos importados”, dice la acusación.
Agrega que la empresa estadounidense que pagó los sobornos no tenía permiso de la Sader para limpiar productos contaminados en instalaciones sanitarias en México, como lo tienen otros exportadores estadounidenses.
Los retrasos por problemas sanitarios pueden implicar costos de más de 100 mil dólares por cargamento para la empresa exportadora.
Alvelais y dos de sus empleados cobraban a la empresa de dos a tres mil dólares por cargamento para pagar los sobornos, incluso como prevención si llegaban a ser necesarios.
La acusación indica que Alvelais recibió al menos 250 mil dólares de la empresa agrícola para sobornos, lo que implicaría que hizo más de cien pagos, aunque no está claro si en todas las ocasiones el dinero efectivamente fue cobrado por los funcionarios de Sader.
El Departamento de Justicia registró conversaciones de WhatsApp y correos revelando el esquema, aunque, a diferencia de otros casos recientes de sobornos en México, no se trata de comunicaciones directas con los funcionarios involucrados.
Además de la agencia aduanal en Juárez, Alvelais es dueño de Alvelais Forwarding & Logistics INC, una empresa de logística de carga, es decir, ofrece servicios desde el lado estadounidense además de la importación a México.