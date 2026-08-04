Aplicará la UNAM nuevo examen del 12 al 19 de agosto

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    Aplicará la UNAM nuevo examen del 12 al 19 de agosto
    Se realizará presencialmente no sólo en la Ciudad de México, sino también en Guanajuato, Oaxaca y Baja California. UNAM

Esta prueba la realizarán cerca de 58 mil aspirantes que aprobaron el test en línea o bien obtuvieron el puntaje pedido para años anteriores

CDMX.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que el nuevo examen de control para la licenciatura, luego de anomalías en la prueba previa en línea, será del 12 al 19 de agosto.

La Máxima Casa de Estudios precisó que este examen, el cual realizarán cerca de 58 mil aspirantes que aprobaron el test en línea o bien obtuvieron el puntaje pedido para años anteriores, se realizará presencialmente no sólo en la Ciudad de México, sino también en Guanajuato, Oaxaca y Baja California.

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