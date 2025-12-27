Son Morena y PRI los más sancionados por el INE por afiliaciones indebidas

    Son Morena y PRI los más sancionados por el INE por afiliaciones indebidas
    Luisa María Alcalde Luján, presidenta Nacional de Morena, durante su participación en la VIII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Morena realizada en el Hotel Barceló. Foto: Cuartoscuro/Graciela López Herrera

El INE aprobó impones multas por un total de 9 millones 693 mil 574 pesos

CIUDAD DE MÉXICO- Tanto Morena como PRI encabezan las sanciones del Instituto Nacional Electoral como partidos que hacen afiliaciones indebidas de ciudadanos inscritos en el padrón nominal, por lo que recibieron casi el 90 por ciento de las sanciones impuestas por el INE.

En un acuerdo aprobado por el INE se aprobaron multas por un total de 9 millones 693 mil 574 pesos.

De ese monto, Morena fue sancionado con 5 millones 851 mil 334 pesos, mientras que el PRI, deber· pagar 2 millones 739 mil 3 pesos.

Los demás partidos también fueron sancionados, pero por montos menores. El PAN con 61 mil 773 pesos, el PVEM con 856 mil 780 y Movimiento Ciudadano con 184 mil 682 pesos.

Las sanciones derivaron de la resolución de 54 procedimientos ordinarios sancionadores, relacionados principalmente de afiliaciones y, en menos casos, de desafiliaciones indebidas, lo que evidenció irregularidades en el manejo de los padrones de los partidos y de cómo se hacen afiliaciones sin consentimiento.

El Instituto Nacional Electoral aprobó impones multas por un total de 9 millones 693 mil 574 pesos a los Partidos Políticos por afiliaciones indebidas. Infografía: Reforma

En 40 expedientes se resolvieron quejas de 73 personas, en los que el INE destacó que los partidos no tuvieron la capacidad de demostrar que las afiliaciones o desafiliaciones se realizaron con el consentimiento o aceptación de los ciudadanos, quienes fueron los denunciantes.

”Vulneraron el derecho de libre afiliación o desafiliación de las personas denunciantes, al no aportar los elementos para comprobar que éstas se hayan hecho con el consentimiento de la ciudadanía”, se señaló en los expedientes de cada caso.

Aunque el PRI pidió desechar cinco expedientes relativos a este partido sobre afiliación indebida, por considerar que la vigencia de las quejas había caducado, al haber pasado más de dos años desde el momento en que la autoridad electoral conoció del caso, finalmente todos los expedientes fueron aprobados.

Apenas el pasado 13 de diciembre, Morena difundió que alcanzó la meta de 10 millones de afiliados a casi un año del arranque de su campaña nacional de afiliación “Súmate a Morena”.

Sin embargo, el proceso no ha estado exento de polémicas, esta semana el Alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, promovió la afiliación a Morena mediante posadas con rifas y regalos a cambio de registrarse y presentar credencial del INE.

“Posada Navideña. Ve y sé parte de Morena y disfruta de estos grandes premios”, se leía en los boletos repartidos entre los asistentes para participar en el convivio del sábado 20, donde se rifará un auto y tres días antes se sorteó una motocicleta.

Rivera Navarro acumula cinco denuncias en su contra por extorsión, violencia de género y daños a un monumento histórico.

Por Claudia Salazar, Agencia Reforma.

