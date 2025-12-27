Son Morena y PRI los más sancionados por el INE por afiliaciones indebidas

CIUDAD DE MÉXICO- Tanto Morena como PRI encabezan las sanciones del Instituto Nacional Electoral como partidos que hacen afiliaciones indebidas de ciudadanos inscritos en el padrón nominal, por lo que recibieron casi el 90 por ciento de las sanciones impuestas por el INE.

En un acuerdo aprobado por el INE se aprobaron multas por un total de 9 millones 693 mil 574 pesos.

De ese monto, Morena fue sancionado con 5 millones 851 mil 334 pesos, mientras que el PRI, deber· pagar 2 millones 739 mil 3 pesos.

Los demás partidos también fueron sancionados, pero por montos menores. El PAN con 61 mil 773 pesos, el PVEM con 856 mil 780 y Movimiento Ciudadano con 184 mil 682 pesos.

Las sanciones derivaron de la resolución de 54 procedimientos ordinarios sancionadores, relacionados principalmente de afiliaciones y, en menos casos, de desafiliaciones indebidas, lo que evidenció irregularidades en el manejo de los padrones de los partidos y de cómo se hacen afiliaciones sin consentimiento.