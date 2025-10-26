SRE alerta a mexicanos en Jamaica por ‘Melissa’, huracán categoría 4

    SRE alerta a mexicanos en Jamaica por ‘Melissa’, huracán categoría 4
    ‘Melissa’ se ha convertido en una amenaza debido a su magnitud como huracán categoría 4, en especial para el territorio de Jamaica y Cuba. FOTO: ESPECIAL

La Embajada de México en Jamaica recordó el teléfono consular para brindar atención especializada ante cualquier posibilidad de una catástrofe

Melissa’ se ha convertido en una amenaza debido a su magnitud como huracán categoría 4, en especial para el territorio de Jamaica y Cuba.

Debido a esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lanzó un comunicado dirigido a las y los mexicanos que se encuentran en el extranjero.

“Recomendamos permanecer alerta de las notificaciones e instrucciones de cuidado y prevención de las autoridades locales, así como de las redes sociales de nuestra embajada en Kingston”.

La institución diplomática recordó que cuenta con números de atención consular para las y los connacionales que se encuentran en Jamaica: +1 (876) 832-8711.

‘MELISSA’ COMO HURACÁN CATEGORÍA 4

Durante esta mañana, el centro del fenómeno se localizaba a unos 180 kilómetros al sur de Kingston, Jamaica, y a unos 445 kilómetros al sur-suroeste de Guantánamo, Cuba. Asimismo, se informó que ‘Melissa’ presentaba vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora, ráfagas superiores y vientos huracanados que se extienden hasta 35 kilómetros desde centro.

Esta información fue confirmada por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), quien se mantiene en vigilancia del desarrollo ciclónico.

CATEGORÍAS DE UN HURACÁN

La escala de huracanes Saffir-Simpson es la que se utiliza para clasificar la intensidad de los huracanes basándose en la velocidad del viento y sus posibles efectos en tierra. Esta escala tiene cinco categorías, numeradas del 1 al 5:

Categoría 1: Huracán leve. Vientos de 119 a 153 km/h (74 a 95 mph). Daños principalmente a árboles, carteles y casas móviles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas bajas cerca de la costa.

Categoría 2: Huracán moderado. Vientos de 154 a 177 km/h (96 a 110 mph). Daños más significativos a edificaciones y árboles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas costeras hasta varios cientos de metros tierra adentro.

Categoría 3: Huracán severo. Vientos de 178 a 208 km/h (111 a 129 mph). Daños extensos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden causar inundaciones significativas tierra adentro.

Categoría 4: Huracán extremadamente severo. Vientos de 209 a 251 km/h (130 a 156 mph). Daños catastróficos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar varios kilómetros tierra adentro.

Categoría 5: Huracán catastrófico. Vientos de más de 252 km/h (157 mph). Daños catastróficos a casi todas las estructuras, con la posibilidad de que muchas edificaciones queden completamente destruidas. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar profundamente tierra adentro, dejando áreas inhabitables por semanas o meses.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

