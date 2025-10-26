SRE alerta a mexicanos en Jamaica por ‘Melissa’, huracán categoría 4

‘Melissa’ se ha convertido en una amenaza debido a su magnitud como huracán categoría 4, en especial para el territorio de Jamaica y Cuba.

Debido a esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lanzó un comunicado dirigido a las y los mexicanos que se encuentran en el extranjero.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Melissa’ se fortalece a huracán categoría 4 por el Caribe

“Recomendamos permanecer alerta de las notificaciones e instrucciones de cuidado y prevención de las autoridades locales, así como de las redes sociales de nuestra embajada en Kingston”.

La institución diplomática recordó que cuenta con números de atención consular para las y los connacionales que se encuentran en Jamaica: +1 (876) 832-8711.