SRE pide a mexicanos tomar precauciones tras ataques en Arabia Saudita

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lanzó una alerta urgente para los ciudadanos mexicanos que viven o están de visita en Arabia Saudita. La dependencia pidió extremar precauciones de seguridad debido a los recientes ataques con misiles registrados en la capital de ese país.

A través de su cuenta oficial de X, la Embajada de México en Arabia Saudita recomendó a la comunidad mexicana evitar traslados que no sean necesarios. También solicitó mantenerse alejados de las zonas de riesgo y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales.

NUEVO ATAQUE CON MISILES EN EL AEROPUERTO DE RIAD Un nuevo ataque con misiles golpeó la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, ubicado en la ciudad de Riad. Las agresiones han sido atribuidas a rebeldes de Yemen, quienes han incrementado sus operaciones militares en la región. Los ataques previos en la zona ya habían dejado un saldo de al menos 12 personas muertas y más de 300 heridos. La situación provocó el desvío de vuelos y la interrupción de varias operaciones aéreas en la capital saudí.

CANALES DE AYUDA PARA MEXICANOS La Cancillería mexicana puso a disposición de la ciudadanía sus datos de contacto consulares para atender cualquier emergencia. La embajada urgió a los connacionales a registrarse en sus padrones para facilitar la comunicación inmediata en caso de que la situación empeore. SIN MEXICANOS HERIDOS HASTA EL MOMENTO Hasta el momento no hay mexicanos afectados tras los atentados. Las autoridades diplomáticas y los reportes internacionales no han registrado ciudadanos mexicanos heridos ni fallecidos.