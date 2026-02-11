SSC de CDMX detiene a cuatro por robo y homicidio del empresario musical Carlos Loreto

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Pablo Vázquez Camacho, confirmó la detención de cuatro hombres presuntamente involucrados en el robo y asesinato del dueño de Northern Organized Recordz, Carlos Ulises Loreto, en la alcaldía Álvaro Obregón.

A través de un breve informe compartido en redes sociales, el funcionario capitalino destacó la coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), en la ejecución de las cuatro órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y robo agravado.

“Dos acciones se llevaron a cabo en los municipios de Naucalpan e Ixtapaluca, en el Estado de México, donde fueron detenidos Ramón ‘N’ y Antonio ‘N’”, explicó Vázquez Camacho.

A su vez, las otras dos capturas se realizaron en reclusión, contra Francisco ‘N’ y Brayan ‘N’, que fueron detenidos el mismo día del ataque en la alcaldía Iztacalco.

“Las investigaciones de este caso continúan en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México y la Policía de Investigación para identificar y detener a todos los involucrados y garantizar que no haya impunidad”.