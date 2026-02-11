SSC de CDMX detiene a cuatro por robo y homicidio del empresario musical Carlos Loreto
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Dos de los sujetos fueron detenidos inmediatamente tras los hechos perpetrados en enero de 2025, en la alcaldía Álvaro Obregón, de acuerdo con la SSC
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Pablo Vázquez Camacho, confirmó la detención de cuatro hombres presuntamente involucrados en el robo y asesinato del dueño de Northern Organized Recordz, Carlos Ulises Loreto, en la alcaldía Álvaro Obregón.
A través de un breve informe compartido en redes sociales, el funcionario capitalino destacó la coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), en la ejecución de las cuatro órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y robo agravado.
TE PUEDE INTERESAR: Asesinan a exmando de la CES del gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Jiutepec
“Dos acciones se llevaron a cabo en los municipios de Naucalpan e Ixtapaluca, en el Estado de México, donde fueron detenidos Ramón ‘N’ y Antonio ‘N’”, explicó Vázquez Camacho.
A su vez, las otras dos capturas se realizaron en reclusión, contra Francisco ‘N’ y Brayan ‘N’, que fueron detenidos el mismo día del ataque en la alcaldía Iztacalco.
“Las investigaciones de este caso continúan en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México y la Policía de Investigación para identificar y detener a todos los involucrados y garantizar que no haya impunidad”.
CÓMO FUERON LOS HECHOS QUE DERIVARON EN EL ASESINATO DEL PRODUCTOR MUSICAL
De acuerdo con la cronología expuesta por el diario El Financiero, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 27 de enero de 2025, en una casa ubicada en Paseo del Pedregal 276, identificada como el domicilio de Carlos Loreto.
La descripción indica que los agresores ingresaron al inmueble y sometieron al empresario musical y a su esposa, mientras sustraían joyería y cosas de valor.
TE PUEDE INTERESAR: Secuestro de mineros: trabajadores revelan amenazas previas y presiones para no detener operaciones
“Posteriormente, narró la mujer, los ladrones exigieron a Carlos Loreto que abriera una caja fuerte donde había dinero en efectivo. Solo después de lograr su cometido, uno de los sujetos disparó contra el hombre, lo que le provocó múltiples heridas por impactos de arma de fuego, que le provocaron la muerte”.
A la llegada de servicios de emergencia, que fueron alertados por las detonación de arma de fuego, se confirmó que el dueño de Northern Organized Recordz ya no contaba con signos vitales.