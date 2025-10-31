$!SSC emite alerta por posible maltrato y sacrificio de perros y gatos negros durante Halloween y Día de Muertos

Con la llegada de Halloween y el inicio de las celebraciones por Día de Muertos , viviendas, oficinas y establecimientos comerciales en el país se han llenado de decoraciones alusivas a estas fechas. Sin embargo, autoridades capitalinas advirtieron sobre un aspecto adicional a considerar: la protección de perros y gatos, especialmente aquellos de color negro.

AUTORIDADES ADVIERTEN SOBRE POSIBLES CASOS DE VIOLENCIA CONTRA ANIMALES EN HALLOWEEN Y DÍA DE MUERTOS

A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió una alerta sobre el incremento de riesgos para estos animales durante los meses de octubre y noviembre, en los que se han registrado prácticas relacionadas con rituales que podrían derivar en maltrato o sacrificio de especies domésticas.

En su mensaje, la SSC señaló que los casos de daño o violencia contra animales de compañía pueden aumentar durante esta temporada, particularmente en perros y gatos negros. La institución afirmó que dichas acciones representan sufrimiento y dolor para los animales, además de constituir delitos sancionados por la ley.

La dependencia exhortó a la población a tomar precauciones para prevenir incidentes y proteger a sus animales, como evitar darlos en adopción durante estas fechas, excepto cuando se trate de personas plenamente confiables o refugios certificados.