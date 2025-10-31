SSC emite alerta por posible maltrato y sacrificio de perros y gatos negros durante Halloween y Día de Muertos

México
/ 31 octubre 2025
    SSC emite alerta por posible maltrato y sacrificio de perros y gatos negros durante Halloween y Día de Muertos
    Autoridades de la CDMX alertaron sobre el aumento de riesgos para perros y gatos negros durante Halloween y Día de Muertos, exhortando a protegerlos ante posibles actos de maltrato vinculados con rituales. FOTO: VANGUARDIA

La SSC de la CDMX recomendó reforzar el cuidado de perros y gatos negros durante la temporada de Halloween y Día de Muertos para prevenir posibles actos de violencia.

Con la llegada de Halloween y el inicio de las celebraciones por Día de Muertos, viviendas, oficinas y establecimientos comerciales en el país se han llenado de decoraciones alusivas a estas fechas. Sin embargo, autoridades capitalinas advirtieron sobre un aspecto adicional a considerar: la protección de perros y gatos, especialmente aquellos de color negro.

AUTORIDADES ADVIERTEN SOBRE POSIBLES CASOS DE VIOLENCIA CONTRA ANIMALES EN HALLOWEEN Y DÍA DE MUERTOS

A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió una alerta sobre el incremento de riesgos para estos animales durante los meses de octubre y noviembre, en los que se han registrado prácticas relacionadas con rituales que podrían derivar en maltrato o sacrificio de especies domésticas.

En su mensaje, la SSC señaló que los casos de daño o violencia contra animales de compañía pueden aumentar durante esta temporada, particularmente en perros y gatos negros. La institución afirmó que dichas acciones representan sufrimiento y dolor para los animales, además de constituir delitos sancionados por la ley.

La dependencia exhortó a la población a tomar precauciones para prevenir incidentes y proteger a sus animales, como evitar darlos en adopción durante estas fechas, excepto cuando se trate de personas plenamente confiables o refugios certificados.

RECOMENDACIONES PARA CUIDAR A TUS MASCOTAS DURANTE DÍA DE MUERTOS Y HALLOWEEN

La SSC llamó a los dueños y cuidadores de mascotas a implementar medidas de resguardo, entre ellas:

- Mantener a los animales siempre bajo supervisión.

- Evitar que transiten solos por la calle.

- Vigilar patios, azoteas o espacios abiertos donde pudieran estar expuestos.

¿DÓNDE DENUNCIAR CASOS DE MALTRATO ANIMAL?

Asimismo, pidió a la ciudadanía reportar cualquier situación sospechosa relacionada con la venta ilegal, extracción o traslado inusual de animales, así como posibles actos de maltrato o agresión, a través del número UCS_GCDMX: 55 5208 9898 o la cuenta oficial en X @SSC_CDMX.

La SSC concluyó su mensaje resaltando que estas acciones preventivas pueden contribuir a salvaguardar la integridad de los animales de compañía. Al respecto, reiteró la importancia de denunciar cualquier indicio de violencia o actividades sospechosas:

“¡Su vida no es un ritual, denuncia su maltrato!”, compartió la dependencia como parte de su mensaje de sensibilización.

Con estas recomendaciones, las autoridades buscan generar mayor conciencia ciudadana sobre los riesgos que enfrentan algunos animales durante la temporada de Halloween y Día de Muertos, así como impulsar la denuncia oportuna ante posibles casos de maltrato.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

