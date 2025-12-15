SSPC detiene a 28 personas y asegura 18 artefactos explosivos en Michoacán

México
/ 15 diciembre 2025
    SSPC detiene a 28 personas y asegura 18 artefactos explosivos en Michoacán
    En operaciones de seguridad del ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó 28 personas detenidas. CUARTOSCURO

Como parte de las acciones del ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, las instituciones de seguridad continúan realizando acciones para garantizar el bienestar de las personas

En operaciones de seguridad del ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó 28 personas detenidas.

Asimismo, se aseguraron siete armas de fuego, 406 cartuchos, 27 cargadores, 18 artefactos explosivos improvisados y 21 vehículos, gracias a la coordinación de fuerzas federales y estatales en la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: SSPC detiene en Edomex e Hidalgo a pandilla dedicada al robo de transporte de carga

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

RESULTADOS DEL ‘PLAN MICHOACÁN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA’

Los operativos tienen como objetivo fortalecer la seguridad y generar confianza entre la población, trabajadores y propietarios de negocios, mediante recorridos a pie y labores de vigilancia en empacadoras e industrias citrícolas de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Apatzingán, Buenavista, Tomatlán y Zitácuaro.

En un balance general, se informó que del 10 de noviembre al 14 de diciembre de 2025 fueron detenidas 213 personas. En ese periodo se aseguraron 83 armas de fuego, 8,866 cartuchos y 440 cargadores, además de 185 vehículos, 144 artefactos explosivos y 53 kilogramos de material explosivo.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan en Nuevo León a hombre que asesinó a su expareja en Michoacán

También se decomisaron 51 kilos de marihuana, 763 kilos de metanfetamina, así como 28,800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas. De igual forma, fueron desmantelados 11 campamentos y se inhabilitaron 31 tomas clandestinas.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de preservar la paz pública y reforzar la seguridad en Michoacán.

Temas


Detenciones
Seguridad

Localizaciones


Michoacán

Organizaciones


Sspc

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

