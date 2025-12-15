SSPC detiene a 28 personas y asegura 18 artefactos explosivos en Michoacán

En operaciones de seguridad del ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó 28 personas detenidas.

Asimismo, se aseguraron siete armas de fuego, 406 cartuchos, 27 cargadores, 18 artefactos explosivos improvisados y 21 vehículos, gracias a la coordinación de fuerzas federales y estatales en la entidad.

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).