SSPC detiene a 28 personas y asegura 18 artefactos explosivos en Michoacán
Como parte de las acciones del ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, las instituciones de seguridad continúan realizando acciones para garantizar el bienestar de las personas
En operaciones de seguridad del ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó 28 personas detenidas.
Asimismo, se aseguraron siete armas de fuego, 406 cartuchos, 27 cargadores, 18 artefactos explosivos improvisados y 21 vehículos, gracias a la coordinación de fuerzas federales y estatales en la entidad.
Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
RESULTADOS DEL ‘PLAN MICHOACÁN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA’
Los operativos tienen como objetivo fortalecer la seguridad y generar confianza entre la población, trabajadores y propietarios de negocios, mediante recorridos a pie y labores de vigilancia en empacadoras e industrias citrícolas de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Apatzingán, Buenavista, Tomatlán y Zitácuaro.
En un balance general, se informó que del 10 de noviembre al 14 de diciembre de 2025 fueron detenidas 213 personas. En ese periodo se aseguraron 83 armas de fuego, 8,866 cartuchos y 440 cargadores, además de 185 vehículos, 144 artefactos explosivos y 53 kilogramos de material explosivo.
También se decomisaron 51 kilos de marihuana, 763 kilos de metanfetamina, así como 28,800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas. De igual forma, fueron desmantelados 11 campamentos y se inhabilitaron 31 tomas clandestinas.
Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de preservar la paz pública y reforzar la seguridad en Michoacán.