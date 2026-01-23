SSPC y FGR se reúnen con el director del FBI para reforzar la coordinación bilateral en materia de seguridad

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvieron una reunión de alto nivel con el director del Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI), Kash Patel, el pasado 22 de enero, con el objetivo de fortalecer la coordinación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre este encuentro a través de sus redes sociales, donde detalló que la visita del funcionario estadounidense se dio como resultado de acuerdos previos entre ambos gobiernos. “Derivado del acuerdo alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos, el 22 de Enero, ayer recibimos la visita del Director del FBI, Kash Patel. Se llevaron a cabo dos reuniones: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico y otra con la Oficina de la Fiscal General de la República @FGRMexico”, señaló. TE PUEDE INTERESAR: Ryan Wedding, ex olímpico y fugitivo del FBI, se entregó voluntariamente en la Embajada de EU en México: Harfuch

RECONOCEN INCREMENTO DE OPERACIONES CONJUNTAS Durante las reuniones participaron también representantes diplomáticos, entre ellos el embajador Johnson. De acuerdo con lo informado por García Harfuch, en los encuentros se abordó el avance de las acciones conjuntas entre ambos países. “Durante los encuentros con el Director del FBI y el Embajador Johnson se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países”, indicó el funcionario federal. Asimismo, se estableció el compromiso de mantener esta dinámica de colaboración. “Se acordó continuar el trabajo coordinado en beneficio de ambas naciones, con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial”, agregó. SSPC DESTACA CONTINUIDAD DE LA COOPERACIÓN ENTRE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO En un comunicado oficial, la SSPC precisó que las reuniones se llevaron a cabo bajo un marco institucional. “Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto, y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados relevantes en la detención de objetivos prioritarios”, informó la dependencia federal. El documento subraya que la cooperación entre México y Estados Unidos no solo se mantendrá, sino que se profundizará mediante mecanismos de intercambio de información. “La cooperación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información, con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países”, señala el comunicado. REALIZAN TRASLADO DE DOS OBJETIVOS PRIORITARIOS A ESTADOS UNIDOS Como parte de los resultados derivados de esta coordinación, la SSPC informó que el director del FBI regresó a su país acompañado de dos objetivos prioritarios. “El Director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios: una persona de nacionalidad no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas, y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos”, detalló la dependencia. De acuerdo con la información disponible, el ciudadano canadiense corresponde a Ryan Wedding, identificado como ex atleta olímpico y vinculado con actividades de narcotráfico. El otro hombre entregado se trata de Alejandro Rosales. La SSPC añadió que la relación bilateral en materia de seguridad continuará guiándose por principios compartidos. “El respeto y la responsabilidad compartida continuarán siendo los principios rectores de esta colaboración”, puntualizó.

TRASLADAN A 37 OPERADORES DE ORGANIZACIONES CRIMINALES COMO PARTE DE COOPERACIÓN BILATERAL La reunión se realizó días después de que el Gobierno de México entregara, el pasado 20 de enero, a 37 operadores de organizaciones criminales a autoridades estadounidenses. En ese contexto, García Harfuch informó previamente: “Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país”. El secretario explicó que la acción se llevó a cabo conforme al marco legal vigente. “La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. A solicitud de @TheJusticeDept, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte”, indicó. Los traslados se realizaron a distintas ciudades de Estados Unidos. “Dichas personas fueron llevadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas”, precisó.