$!Sheinbaum designa a cinco funcionarios de la 4T como integrantes de la Sala del TFJA

La Presidenta Claudia Sheinbaum designó a cinco funcionarios de la 4T como nuevos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que desde enero de 2024 opera con sólo 11 de los 16 magistrados que ordena la ley.

Se trata de vacantes que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador nunca cubrió, pese a que algunas de ellas se abrieron hace más de dos años.

Una de las vacantes es en la Tercera Sección de Sala Superior, que se ocupa de sanciones administrativas y casos de corrupción. Los nombramientos --para periodos de quince años--, llegan a tiempo para que los nuevos integrantes participen en la elección del Presidente o Presidenta del TFJA, prevista para enero, pues en diciembre termina el periodo de tres años de Guillermo Valls Esponda.

Previa ratificación con voto de dos terceras partes del Senado, los nuevos Magistrados, que no incluyen a nadie con experiencia o carrera desarrollada en el propio TFJA, serán: El ex diputado de Morena y ex jefe delegacional en Álvaro Obregón, Eduardo Santillán Pérez, así como José Ramón Amieva, quien fue encargado del despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2018, y previamente ocupó múltiples cargos en la Administración local, además de haber sido Alcalde por Morena del municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo.

También fueron designadas Ariadna Camacho Contreras, actual directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Turismo, quien antes laboró en en Pemex y fue Subprocuradora Fiscal capitalina en el sexenio de Sheinbaum, así como Selene Cruz Alcalá, quien tuvo varios puestos en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en el sexenio pasado, y ahora es Magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).

Finalmente, Ludmila Valentina Albarrán Acuña, actual Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la CDMX, quien ocupó cargos en la capital y la Alcaldía de Tlalpan durante las gestiones de Sheinbaum.

Santillán, Cruz y Camacho fueron candidatos en la reciente elección judicial, y ésta última ocupó el cuarto lugar en la votación para el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), por lo que sería el reemplazo en caso de ausencia de una de las tres magistradas que lo integran.