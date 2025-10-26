Sube aprobación de Samuel García en Nuevo León, revela Cómo Vamos
El 50% que aprobó su gestión aseguran presenciar resultados, mientras un 53% critican y se oponen a su política
El Gobernador Samuel García creció en aprobación ciudadana, según la Encuesta 2024 de la plataforma Cómo Vamos Nuevo León. Con 64% de aceptación, 10 puntos más que en su primer año de gestión, el emecista quedó abajo del 87% de aprobación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero arriba de la aceptación promedio de los Alcaldes, que fue de 52%.
La encuesta corresponde al último año de las anteriores municipales, donde solo los priistas David de la Peña, de Santiago, con 87%; y César Garza, de Apodaca, con 72%; además del morenista Andrés Mijes, de Escobedo, que alcanzó un 65% de aprobación, superaron al Mandatario estatal.
Las peores evaluaciones en 2024 fueron para el priista Francisco Treviño, de Juárez, que cayó al 28% de aprobación; mientras que Cosme Leal, de Cadereyta; y Carlos Guevara, de García, obtuvieron el 33%.
La Encuesta, que se realiza desde 2016, preguntó por primera vez por los Diputados locales, y el 80% de los ciudadanos dijeron no conocer a su legislador.
En la evaluación, 46% dijo aprobar al Congreso; 47% desaprobar; y 7% dijo que no sabe.
En la evaluación al Gobernador, casi el 50% de los que dijeron aprobar su gestión consideró que es porque ha dado resultados; pero el 53% de quienes dijeron no aprobar fue por considerar que no ha dado resultados