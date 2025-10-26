Sube aprobación de Samuel García en Nuevo León, revela Cómo Vamos

El Gobernador Samuel García creció en aprobación ciudadana, según la Encuesta 2024 de la plataforma Cómo Vamos Nuevo León. Con 64% de aceptación, 10 puntos más que en su primer año de gestión, el emecista quedó abajo del 87% de aprobación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero arriba de la aceptación promedio de los Alcaldes, que fue de 52%.

La encuesta corresponde al último año de las anteriores municipales, donde solo los priistas David de la Peña, de Santiago, con 87%; y César Garza, de Apodaca, con 72%; además del morenista Andrés Mijes, de Escobedo, que alcanzó un 65% de aprobación, superaron al Mandatario estatal.

Las peores evaluaciones en 2024 fueron para el priista Francisco Treviño, de Juárez, que cayó al 28% de aprobación; mientras que Cosme Leal, de Cadereyta; y Carlos Guevara, de García, obtuvieron el 33%.