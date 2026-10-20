Sube en 17 estados aumento en el costo de los hogares por la inseguridad

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    Sube en 17 estados aumento en el costo de los hogares por la inseguridad
    En todo el país, el costo total estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares el año pasado fue de 267 mil 300 millones de pesos. REFORMA

La población con el costo promedio que más creció fue Yucatán, al subir 49.4 por ciento, con 6 mil 284 pesos por persona afectada

De las 32 entidades federativas, 17 registraron un aumento en el costo de los hogares a consecuencia de la inseguridad y el delito. En el peor de los casos, el incremento fue de hasta 49 por ciento.

A nivel país, este costo se redujo el año pasado 1.5 por ciento para quedar en 6 mil 130 pesos por persona afectada y en 15 estados disminuyó, muestran cifras estimadas de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, elaborada por el Inegi.

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La población con el costo promedio que más creció fue Yucatán, al subir 49.4 por ciento, con 6 mil 284 pesos por persona afectada, siendo el costo total para la entidad de 5 mil 100 millones de pesos. Aunque es Michoacán el de mayor costo, con 8 mil 416 pesos por persona afectada.

En Nayarit, fue de 4 mil 962 pesos por persona, un 38.6 por ciento más que en 2024, por lo que el costo total fue de mil 500 millones de pesos.

En la Ciudad de México, el costo fue de 35 mil 200 millones de pesos, es decir, un promedio de 7 mil 694 pesos por persona afectada, un alza de 27.9 por ciento anual.

En contraste, Puebla se ubicó entre los estados con las caídas más significativas en el costo promedio por persona afectada por la inseguridad y el delito, con 43.6 por ciento menos.

En todo el país, el costo total estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares el año pasado fue de 267 mil 300 millones de pesos (6 mil 130 pesos promedio por persona afectada), una cifra que representó 1.1 por ciento del tamaño de la economía, medido por el Producto Interno Bruto (PIB).

Rigoberto Soria Romo, analista sobre inseguridad, destacó que, en los últimos años, sí se ha visto una baja en los delitos, sobre todo los más violentos, como el homicidio y el secuestro, lo que ha disminuido la percepción de la violencia y la inseguridad en algunos estados.

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