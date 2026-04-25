Sueldos elevados y hospedaje: así puedes identificar falsas ofertas de trabajo relacionadas al Mundial de Futbol 2026

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México
/ 25 abril 2026
    Sueldos elevados y hospedaje: así puedes identificar falsas ofertas de trabajo relacionadas al Mundial de Futbol 2026
    Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para fortalecer la cultura de la prevención y la seguridad digital entre la población. FOTO: Cuartoscuro Camila Ayala Benabib

Los ciberdelincuentes utilizan anuncios engañosos en redes sociales, páginas web fraudulentas o incluso intermediarios falsos con el objetivo de reclutar personas que buscan empleo

CIUDAD DE MÉXICO.- A unos meses de que arranque la Copa Mundial de Futbol 2026 en México, autoridades federales y locales alertaron a la población sobre falsas ofertas de trabajo ligadas a este evento deportivo. Explicó que los ciberdelincuentes utilizan anuncios engañosos en redes sociales, páginas web fraudulentas o incluso intermediarios falsos con el objetivo de reclutar personas que buscan empleo.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas y la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, emitieron una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de falsas vacantes de empleo.

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El objetivo de las siguientes recomendaciones es fortalecer la cultura de la prevención y la seguridad digital, así como proteger la información personal y prevenir ciberdelitos.

¿Cómo identificar una falsa oferta de trabajo?

Las autoridades de seguridad explicaron que entre las principales características de estas ofertas destacan los sueldos elevados, las facilidades de traslado y hospedaje, requisitos mínimos y procesos de contratación poco rigurosos, lo que motiva a jóvenes, migrantes y personas en situación económica vulnerable a caer más fácilmente.

Detalló que para cometer estos delitos, las redes criminales utilizan fachadas de empleos en bares, centros nocturnos o servicios de acompañamiento para encubrir actividades ilícitas, además de solicitar pagos anticipados por trámites inexistentes como visas, uniformes o capacitaciones.

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Recomendaciones para evitar caer en ofertas falsas de empleo durante el Mundial 2026

Entre las recomendaciones que las autoridades federales y locales emitieron para prevenir este tipo de delitos se encuentran:

• Investigar la empresa que ofrece el empleo

• Desconfiar de páginas con poca información o de reciente creación

• Evitar ofertas demasiado atractivas, sueldos elevados, viajes pagados o contratación inmediata sin experiencia

• No realizar pagos anticipados por conceptos de contratación, capacitación, uniformes o trámites

• No compartir documentos personales (identificación oficial, comprobantes de domicilio o datos bancarios) sin verificar la legitimidad del empleador

• Desconfiar de reclutadores que solo se comunican por aplicaciones de mensajería o correos genéricos, en lugar de cuentas corporativas

• Verificar que el lugar de trabajo exista en mapas, registros comerciales o acudir personalmente antes de aceptar

• Compartir la información con alguien de confianza, incluyendo datos del empleador y ubicación

• No acudir a entrevistas en lugares inseguros o aislados, así como evitar citas en domicilios particulares, hoteles o espacios poco transitado

• Seguir las recomendaciones de autoridades de seguridad y consultar campañas de prevención relacionadas con eventos masivos

En caso de que sospeches de alguna oferta laboral falsa, puedes comunicarte con la Unidad de Policía Cibernética de la SSC de la CDMX, quien puso a disposición el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086; el correo electrónico cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, así como sus cuentas oficiales en redes sociales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

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